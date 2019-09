Ötszázadik lagzijára készül Illés Róbert, az ismert oroszlányi vőfély

A jubileumra készülő vőfély vallja, hogy az igazi szakmabeli ott segíti az ifjú párt, ahol csak tudja és ügyel, hogy felejthetetlen legyen a nagy nap.

Illés Róbert vőfély volt már olyan esküvőn, ahol elájult a menyasszony, levezényelt egyszerre két menyegzőt is, valamint japán–magyar pár is kimondta előtte a boldogító igent. Róbert története azért is érdekes, mert civilben egészen más irányt vesz érdeklődése, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) oroszlányi szervezetének korábbi elnöke. Azonnal egyetértünk abban, hogy a közelgő szeptember 7.-e jeles dátum, hiszen az ötszázadik esküvőjén lesz vőfély, ahol tanúja lehet Divos Diána és Kuglics Dávid egybekelésének.

Róbert vallja, az igazi szakmabeli ahol kell és ahol csak tudja segíti az ifjú párt és nagyon ügyel arra, hogy remek hangulatban teljen a nagy nap. Tréfás megjegyzéseivel valamint ötletes játékaival rendre sikerül összekovácsolnia a násznépet. Persze – teszi hozzá – a menetrend a pár elvárásaitól függ, amelyet előzetes egyeztetés alapján pontosítunk, tehát mindenkinek a „szája íze” szerint alakul a program. Mint mondja, vannak a hagyományos esküvők hívei, de sokan szeretik és kérik a minél fordulatosabb hozzászólásokat, látványos díszleteket.

– Sosem felejtem el az első „esküvőmet”, 1995. augusztus 18-án vettem fel először a vőfély öltözékem – emlékszik vissza Róbert. – A pályám érdekesen indult. Együtt dolgoztunk az akkori majki bányánál Krüpl Gyuri vértessomlói kollégámmal, aki a jeles napon vőfély lett volna, de nem tudott aznap este az esküvőn lenni, beugrottam hát helyette – egészíti ki Róbert, aki elmondja azt is, mennyi örömöt ad neki ez a hivatás.

– Részese lehetek a család legboldogabb pillanatainak. Biztos vagyok benne, hogy ez a nap életük végéig megmarad az emlékeikben és ezért hatalmas megtiszteltetésnek élem meg az összes felkérést. Törekszem arra, hogy tapasztalataimmal, tudásommal mindenki számára bearanyozzam ezt a néhány órát – meséli Róbert a hivatás szépségéről.

Divos Diána nagyon készül a nagy napra és biztos abban, hogy a lehető legjobb kezekben lesz szeptemberi esküvőjük. Róberttel való egyeztetés szerint Környén lesz a lányos kikérő, végül Tatára, a lakodalom helyszínére kísérik az ifjú párt. A fiatalok már több mint hét éve ismerik és szeretik egymást. Az i-re a pont, hogy Dia legjobb barátnője unokatestvére Kuglics Dávid, a férj.