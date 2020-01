Ötcsillagos szálloda építését tervezik Tatán

Új szálloda épülhet Tatára. A csaknem öt éve működő miskolctapolcai Avalon Park a brand égisze alatt szállodaláncot hoz létre. Az előzetes kiválasztás alapján az egyik célzott helyszín Tata városa, az Öreg-tó és a partján álló tatai vár közelében. További lehetséges helyszínként merült fel Zamárdi, valamint Balatonföldvár.

Január 29-i szerdai közgyűlésen számolt be arról Tata polgármestere, Michl József, hogy az Avalon Park tulajdonosai már meg is keresték az ötletükkel. A városvezető szerint hatalmas turisztikai lehetőség lenne az új, ötcsillagos szálloda építése. A miskolctapolcai Avalon Park élménycentrumot éves szinten 150–200 ezer vendég látogatja, akik a finn rönkház technológiával megépült hotelben valódi természetközeli élményben részesülhetnek.

– A városnak nagyon fontos Tata turisztikai fejlesztése. Az elmúlt évek alapján látjuk, hogy a városunkban az eltöltött vendégéjszakák száma nő. Ez nemcsak a fesztiválok, rendezvények időszakát jelenti, hanem a hétköznapokat is. Az a lehetőség, hogy egy ilyen szálloda jönne Tatára azt mutatná, hogy azok a turisztikai fejlesztések, amelyek az elmúlt időszakban megvalósultak, pozitívan hatnak a befektetőkre is. Fontos azt is megjegyezni, hogy ez egy magyar tulajdonú szálloda – mondta a polgármester, aki kiemelte, hogy a szállodának köszönhetően a város adóbevétele is növekedni tudna.

