Koronavírus: öt új fertőzött a hétvége mérlege Komárom-Esztergomban

A szomszédos megyékben is emelkednek az esetszámok, nem csak Komárom-Esztergom megyében.

Pénteken 323 igazolt fertőzöttet tartottak összesen nyilván, akik a járvány kezdete óta elkapták a koronavírust. Ez a szám vasárnapra 328-ra csúszott fel. Szombatra hárommal, vasárnapra kettővel nőtt a szám. Régiónkban a napi esetszámok még magasabb. Szombatról vasárnapra Fejérben tizennéggyel, Veszprém megyében pedig tizenkettővel nőtt a fertőzöttek száma.

Országos szinten, ahogy arról beszámoltunk, szintén napról napra nőttek az esetszámok, vasárnapra 292-vel nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A kormányzati tájékoztató oldalon emlékeztettek rá: ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. Európában a járvány második hulláma elkezdődött, ezért szeptember 1-jétől ismét szigorodnak a külföldről való beutazás feltétételei, alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén. A közelgő iskolakezdés kapcsán kiemelten fontos a szülők és a pedagógusok felelőssége; tünetes, beteg gyermeket most nem szabad iskolába, óvodába engedni.