Tatabánya vonzó ajánlattal csábítja a kórházba a leendő orvosokat, ápolókat

Az egész országban küzdenek az orvoshiánnyal. Nincs ez máshogy a tatabányai Szent Borbála Kórházban sem, ahol az önkormányzat segítségével egy különleges, és példamutató módon tesznek ellene.

A Stúdium Közalapítvány a Kóta József Gyakornoki Program keretében gyakornoki pozíciókat hirdet tatabányai munkáltatóknál közép- és felsőfokú, nappali tagozatos fiatalok tanulmányai­nak támogatására. Cserébe a diákok vállalják, hogy az iskola befejeztével a szerződött cégnél fognak dolgozni.

A tatabányai Szent Borbála Kórházba orvos és diplomás ápoló hallgatókat várnak. A jelentkezőket behívják egy személyes elbeszélgetésre, ahol az intézmény főigazgatójával egyeztetik, milyen szakma érdekli őket, és mit tud ajánlani nekik a kórház. A diákok az ösztöndíj-megállapodás aláírásával azt is vállalják, hogy amennyiben a kórház nem tud biztosítani helyet az általuk választott szakterületen, más orvos szakmában felajánlott álláshelyet is elfogadnak. Tavaly 13 orvostanhallgatóval sikerült leszerződniük.

– Az egyetem elvégzése után a diákok munkába állnak orvos munkakörben a kórházban – magyarázta Weiger Józsefné, a Szent Borbála Kórház Humánpolitikai Osztály vezetője. – Szerződésük szerint nálunk annyi évet kell eltölteniük, ahány évig az ösztöndíjat kapták. Közalkalmazottként az előírt fizetés mellett biztosítjuk számukra a rezidens képzés megkezdésének lehetőségét is. Ugyanis szinte minden osztályunk a Semmelweis Orvostudományi Egyetem által akkreditált képzőhely. Az utóbbi időben megvalósult EU-s pályázatok révén pedig modern munkakörnyezet és korszerű műszerpark áll rendelkezésünkre a betegellátáshoz.

Hozzátette, a lakhatási problémák megoldásában is igyekeznek segíteni. Korlátozott számban orvosi garzonokban tudnak biztosítani férőhelyet, valamint a városi önkormányzat segítségével próbálnak bérlakást találni a jelentkezőknek. A kórház 2018-as évben is szeretne részt venni a gyakornoki programban, ehhez a várostól 20 főre kértek támogatást.

Az eddig leszerződött hallgatók között van a 23 éves, környei Reichnach Kinga, aki már óvodáskora óta orvos akart lenni. Mivel nővére is ezt a szakmát választotta, végig figyelhette az ő egyetemi éveit, ami még jobban megerősítette elhatározását. Álmát végül tett követte, és jelenleg már a Szegedi Orvostudományi Egyetem 4. évfolyamának hallgatója.

Hogyan működik a speciális gyakornoki program?

– A tanulmányok befejezése után a gyakornok és a cég munkaszerződést kötnek legalább annyi időre, amely időtartamban a gyakornok az ösztöndíjat kapta. A támogatást részben a közalapítvány, részben a szerződő cég adja. Az ösztöndíj összege felsőfokú tanulmányok esetén 50, míg középfokú képzés során 30 ezer forint havonta – összegezte a program lényegét Halász Szántói Emese, a Stúdium Közalapítvány kuratóriumi elnöke. A résztvevő cégek többek között villamosmérnök, autószerelő, mentős, orvos, gépészmérnök, vegyész, villanyszerelő munkakörbe várják a diákok jelentkezését. A program sikerét bizonyítja, hogy a résztvevő diákok közül négy már munkába is állt, jelenleg pedig 15 diákot támogatnak.

Kingának az egyetem utánra is megvannak már a tervei, mindenképpen otthonához közeli kórházban szeretett volna elhelyezkedni. Döntésében végül sokat segített, hogy a Szent Borbála Kórházban dolgozó sógora mesélt neki a gyakornoki programról.

– Ez az ösztöndíj egy lehetőség minden orvostanhallgatónak. Egyrészt biztos későbbi munkahelyet jelent, másrészt állandó támogatás az egyetem mellett. Az iskola ugyanis nem olcsó. Egy háromkötetes anatómiai atlasz például harmincezer forintba kerül, és ez csak egy könyv azokból, amire szükségünk van – magyarázta Kinga. Az egyetemistának nem ismeretlen a tatabányai kórház, mert nyári és év közbeni gyakorlatait is itt töltötte. Fél évet pedig segédápolóként dolgozott a gyerekosztályon. Az itt töltött idő segített eldöntenie azt is, hogy milyen szakot válasszon.

– Gyerekgyógyász szeretnék lenni. Az egyetemen is részt veszek a Teddy maci programban, ahol az óvodákban együtt gyógyítjuk a gyerekekkel a mackókat, hogy kevésbé féljenek az orvosoktól – mesélte a környei lány, akinek bár barátja egy másik város kórházában dolgozik, úgy tervezi, a szerződés lejárta után is Tatabányán marad. Kinga ráadásul a barátnőjét is becsábította a programba.

A 22 éves szolnoki Kis Barbara örömmel jelentkezett az ösztöndíjra. Bár újra messze kerül a szülői háztól, mindig is szerette a Dunántúlt, így nem akarta kihagyni a lehetőséget. A város sem volt ismeretlen számára, hiszen gyakorlatait ő is Tatabányán töltötte.

– A belgyógyászaton voltam, ahol megfigyelhettük az orvosokat, körbevezettek minket a kórházban és segíthettünk a betegek körül. Mindenki nagyon kedves és közvetlen volt, jó volt a légkör. Szívesen dolgoznék a kórházban akár a gyakornoki program után is – árulta el Barbara, aki, mivel a diagnosztika érdekli, vagy a radiológián, vagy a patológián szeretne dolgozni.