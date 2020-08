Fodor Donát Dodor motoros blogger is letesztelte az 1119-esen felfestett, motorosokat védő útburkolati jelet. Dodor más motorosokat is kifaggatott, hogy vált be nekik a felfestés.

Mint arról beszámoltunk, nemrég új, motorosok biztonságát védő felfestést kapott az 1119-es út Baja és Héreg közti egyik legveszélyesebb kanyarja. Az ív előtt egy 50 kilométer per órás sebességkorlátozást jelző táblát is kihelyeztek. A kanyarban ijesztően sok motorosbaleset történik évről évre, amely rendszerint a túl nagy sebességből és a kanyarban nem megfelelően alkalmazott vezetéstechnikából fakad. Geszler Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságának forgalomtechnikai és kezelői osztályvezetője elmondta, hogy a felfestés kialakításához kikérték az ismert motoros blogger, Fodor Donát „Dodor" véleményét is. A blogger motoros és vezetéstechnikai szemmel igyekezett tanácsot adni az útburkolati jel jó megvalósításához. Dodor nemrég a helyszínen is tesztelte az új felfestést, és egy látványos légi videón mutatja be: hogy is kell helyesen bevenni a veszélyes kanyart, egyúttal azt is elmondja, pontosan hogy kell jól alkalmazni a felfestést. A blogger videójában más motorosokat is megszólaltatott. A vélemények vegyesek voltak. Akadt, aki keményen bírálta a felfestést, más pozitívan nyilatkozott róla, és úgy érzi, segíti a kanyarban a kétkerekűeket. – Mindenkit nem lehet megvédeni saját magától, de ha lát egy csomó ésszerű figyelmeztető táblát, akkor csak kitalálja azt, hogy azok nem véletlenül vannak ott – összegzi Dodor, aki még hozzáteszi: ez most egy kísérleti fázis.A következő hónapokban ki fog derülni, hogy valóságban segíti a statisztikát. Ez Magyarországon az első kísérleti helyszín.