Összefogott a Dunakanyar, Visegrád komoly korlátozásokat vezetett be

A települések közösen kérik a turistákat az otthonmaradásra. Visegrádon lezárták a várhoz vezető utat.

Visegrád szigorú szabályokat hozott a turistaforgalom korlátozása érdekében, a járvány elleni védekezésként. A település a Facebook-oldalán közölte az önkormányzat döntéseit. A közlemény szerint a szigorításokat elsősorban hétvégéken alkalmazzák majd.

Az intézkedések értelmében Visegrád belterületére kizárólag az engedéllyel rendelkező helyiek vagy a városban dolgozók parkolhatnak. A 11-es főúton átmenő forgalom engedélyezett, ám a 1-es főútba torkolló mellékutakat egyirányúsítják, illetve lezárják a Fellegvárba vezető Panoráma utat.

Zebegény honlapján megjelent a Dunakanyar 15 településének felhívása is a járvány időszakára. Dobogókő, Dunabogdány, Dömös, Esztergom, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Surány, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Zebegény, valamint Vác és Visegrád is arra kérik a turistákat, hogy maradjanak otthon, és ne látogassák a Dunakanyar kedvelt kirándulóhelyeit. Mint arról beszámoltunk, a Komárom-Esztergomban már lezárták a Rám-szakadékot és a tardosi Malomvölgyi tavat is. Korábban már Esztergom polgármestere is kérte a turistákat, hogy a járvány idején kerüljék el a várost.