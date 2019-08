Ősi kódokat rejtenek a Duna fölé magasodó Vadálló-kövek

Dömös környéke a turisták paradicsoma. Országszerte ismertek a Rám-szakadék és a Prédikálószék mellett a Vadálló-kövek is, a Visegrádi-hegység különös formájú sziklái. Négyféle magyarázat is van arra, hogyan alakultak ki.

Íme a Fehér-szikla és Második-szikla története:

Az 1200-as évek közepén a tatár támadások után IV. Béla király és felesége kiépítette a visegrádi kettős várrendszert. Később a fővárost ide helyező Károly Róbert király bővítette a várat, itt volt az 1335-ös híres királytalálkozó. Tervbe vette egy Duna-menti erődítményrendszer kiépítését is.

Halála után fia, I. Nagy Lajos kezdett bele a tervek megvalósításába. Dömös fölött, Prédikálószék irányában kezdte meg a Visegrádi vár másának felépítését. A vár a hegycsúcsot övező erődítésfalakból, két toronyból és egy lakópalotából állt. A völgy bő vizű patakjából kőből készült vízvezetéken keresztül szivattyúzták fel a vizet.

Az építkezést Mátyás király leállította, és minden figyelmével a Visegrádi Palota építése felé fordult. A palotát és a Dömös feletti várat a török háborúk romba döntötték, szinte az egész föld alá került. A helyét végül Schulek János találta meg, és kezdett el ásni 1934 végén, de a vár maradványaival később már senki nem foglalkozott.

Mintegy 250 millió évvel ezelőtt sekély tenger ringatózott a Visegrádi-hegység helyén. Az idők során egy-másfél kilométer vastag üledékes kőzet alakult ki. A Dunakanyar 100 millió év alatt hatalmas mocsárrá változott, később megindult a terület mai arcát meghatározó vulkáni működés.

A tengeri üledék a felszínre tört, a tűzhányóból finomabb tufa és durvább törmelék szóródott ki, mely lerakódva összecementeződött (andezit). A szabályos, tölcsér alakú kúpot építő vulkán egy heves kitörése után szétrobbantotta a kúp felső szakaszát, a tölcsér alakú kráter helyén hatalmas katlan (kaldera) keletkezett. Falai mentén figyelhetők meg a Vadálló-kövek mai különös alakzatai: a Nagytuskó, a Széles-torony, a Bunkó, a Függőkő, a Felkiáltójel és az Árpád trónja.

Az egyiptomi birodalom virágzásával egy időben az itt élő emberek mai szemmel nézve szinte elképzelhetetlenül szoros szimbiózisban éltek a környező növényekkel, állatokkal. Társadalmuk vezetőinek, a nagy tudású papoknak kiváltságos helyzetét az biztosította, hogy a Tudás birtokában voltak, melyet Isteneiktől kaptak. Az Istenek az égből érkeztek, hatalmas égi szekereken, és a völgy biztonságos, rejtett kifutópályáin landoltak.

Mintegy 65 ezer éve különös nép élt ezen a vidéken. Pontosan ismerték a természet titkait. Tudásukat „írásban” is rögzítették a kövek segítségével, úgy, mint ahogy mi tesszük ma azt egy könyvben, vagy a számítógépen. Talán leginkább az indiánok kipujához hasonlít ez az írás.

A köveket meghatározott rendben és nagyságban egymásra helyezték, rögzítették, az egyes elrendezések egyedi jelentéssel bírnak. Így alakultak ki a mai sziklaformációk. A kódot sajnos a mai napig nem sikerült (még) megfejteni, egyetlen jelnek ismerjük a jelentését: az alakzat egy fordított felkiáltójelre hasonlít, és a világ végére figyelmeztet minket.