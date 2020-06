Őshonos fákat gondoznak szeptembertől a dorogi gimnázium tanulói

A TreeDependent faültetési pályázat során 15 őshonos gyümölcsfát (törökalma, mogyoró, naspolya, berkenye, vécsei birs) nyert a Dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium.

A facsemetéket a Zala megyei Tündérkertből hozták, melyeket a gimnázium vezetősége, illetve technikai alkalmazottai ültették el, viszont a fák gondozását szeptembertől a diákok végzik majd – tájékoztatott közösségi oldalán a városvezetés.

Lőrincz Lívia intézményvezető elmondta, hogy korábban is volt már faültetési program a gimnázium területén. Mint fogalmazott, részt vettek volna az őszi fásítási programban is, de olyan fafajták maradtak, ami számukra nem lett volna ideális, ezért megvárták a tavaszi faültetési pályázatokat. Az intézmény fontosnak tartja, hogy a diákok a természetet is megismerjék, ezért különböző kertészeti munkákat szoktak meghirdetni a gyerekek számára. A diákok ilyenkor szorgosan gyűjtik az avart, komposztálnak és ágakat darálnak.

– A faültetéssel szeretnénk felhívni a figyelmet a környezetvédelemre és a biogazdálkodás jelentőségére, mindemellett fontosnak tartjuk, hogy a diákok a biokertészettel is megismerkedjenek, valamint a biológiaóra során közelebbről is megnézhessék ezeket a növényeket. A most elültetett fákat a – szeptembertől – 10/A osztályosok fogadták örökbe, ők fogják gondozni ezeket – tette hozzá Lőrincz Lívia.

Maros Rudolf környezetmérnök elmondta, hogy az őshonos gyümölcsfák megmentését célzó kezdeményezést a pórszombati Kovács Gyula erdész találta ki, aki évtizedek óta kutatja a Kárpát-medence gyümölcskultúráját. Kovács Gyula öreg fákról szed oltóvesszőket és szemzőhajtásokat, amelyekből előneveli a csemetét, ezeket pedig az országszerte kialakított „Tündérkertekbe” szállítják.