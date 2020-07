Országos szintű rétesáradatot indít Takács Tóni, a West pékség tulajdonosa

Takács Antalt szinte mindenki Tóninak szólítja. Nevéhez mostanában országszerte, sőt már a határainkon is túl több ezren teszik hozzá: a réteskészítő. Mint megtudtuk, a finomságnak különösebb titka nincsen, 90 százalék a töltelék, 10 pedig a réteslap.

– Hány rétes eladására gondolt, amikor ezt az évet tervezte?

– Semennyire. Nálam ez nem szempont. Szerettem volna maradandót alkotni, nyomokat hagyni. Van egy ilyen Légió-nóta is – ez az a zenekar, amelyben gitározom –, hogy „Nyomokat hagytunk.” A prémium kategóriát kell súrolni, elérni, és fontos az is, hogy szájhagyomány útján terjedjen a híre. Mondok néhány példát pró és kontra. A múlt héten mondtam nemet egy üzletláncnak három hónapos tárgyalás után, pedig minden kritériumnak megfeleltünk. Összesen 2500 boltban forgalmazták volna, hatalmas siker, óriási forgalomnövekedés, de ez nem én vagyok. Megkeresett egy exkluzív kávéházlánc is, azt kérték, hogy különleges réteseket gyártsak a jelenleg üzemelő 68, de rövidesen 180 kávézójukba. No, ez már inkább érdekel. A Mol többszöri egyeztetés után belistázta a termékünket, ez is elismerés számomra.

– Hogyan alakultak az utóbbi hónapok?

– Meglepően jól, ilyenre álmomban sem számítottam. Nyitottunk néhány rétesezőt, betérnek ismerősök, visszatérők, és akik találkoztak már a rétesemmel, megkérdezik: ez a Tóni rétese? Ez az igazi elismerés számomra. Igaz, ha a forgalmat nézzük, kevesebb, mint tavaly ilyenkor volt, de a koronavírus-járvány sajnos szinte mindent felülírt. Örülök, hogy a „rétesfanok” nem felejtettek el bennünket, sorra nyitjuk a rétesezőinket! A Praktiker áruházak előtt már a negyedik rétesezőt nyitottuk, egy hónapon belül pedig megnyílik a nyolcadik is. A napokban nyitunk Érden, Egerben, Szombathelyen, Székesfehérváron, Tatabányán és nagyon remélem, hogy rövid időn belül már Bécsben is.

– Hol készülnek a rétesek és milyen ízesítéssel vásárolhatjuk meg ezeket?

– A helyszínek: Debrecen, Hódmezővásárhely, Köröstetétlen, Törtel és nemsokára Tatabányán a West étterem alatti új rétesüzem. Júliusra egyébként összesen mintegy 30-40 ezer rúd a terv. Az alap­ízeken kívül még 12 féle töltelékkel dogozunk. Gondoltunk a cukorbetegekre is, négyféle cukormentes rétest gyártunk. Remélem, hogy nemsokára készíttet majd a cégem bureket Szerbiában, fánkot Horvátországban és itthon nyolcféle ízben rostos gyümölcslevet is.

– Vissza a réteshez: mi a titka a finomságnak?

– Nincs különösebb titok. Bárkinek megmutatom, hogyan készülnek: 90 százalék töltelék, 10 százalék réteslap. Kizárólag ellenőrzött, minőségi alapanyaggal dolgozunk, kiváló szakemberekkel. Már a réteslap kiválasztása is óriási körültekintéssel történik. Nem véletlen az sem, hogy Szerbiában készítjük. A gyümölcs csakis első osztályú, válogatott, a meggy esetében röntgenezett termék. Konzervről esetünkben szó sem lehet.

