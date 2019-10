Országgyűlési képviselőink értékelték a választás eredményeit

A vasárnapi helyhatósági választások után rövid értékelésre kértük a megye országgyűlési képviselőit is.

Az első számú, tatabányai központú választókerület képviselője, Bencsik János azzal kezdte, hogy gratulál minden megválasztott polgármesternek. Hozzátette: négyükkel az előző öt esztendőben is együtt dolgozott a térségben, így ezeken a helyeken csak folytatni kell a megkezdett munkát. A megyeszékhelyen viszont változás történt, ami új helyzetet teremtett. Elmondta: már gratulált Szücsné Posztovics Ilonának és kezdeményezi azt a találkozót, amelyen lefektethetik a rendszerszintű együttműködés alapjait. Bencsik János hangsúlyozta, mindent el kell követni annak érdekében, hogy a város fejlődése töretlen legyen.

Völner Pál államtitkár, a második számú, esztergomi választókerület fideszes országgyűlési képviselője elmondta, hogy három helyen indított a megye ezen részén a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltet és mindhárom helyen győztek is indulóik. Nagy sikernek tartja, hogy Esztergomban Hernádi Ádám polgármesteri címe mellett tízből tíz képviselői hely is a pártszövetségé lett. Hozzátette: Dorogon nem változott a korábbi helyzet, Tittmann János független jelöltként, egyedüli indulóként nyert és folytatja a munkát.

Völner Pál kiemelte, hogy a választókerületben nőtt a kormánypárt támogatottsága, hiszen az európai parlamenti voksoláson 52 százaléknyi, míg most 57 százaléknyi szavazatot szereztek. Fontosnak tartotta, hogy a választók az előző öt év teljesítményét értékelték és nem az ígérgetésekre szavaztak. A régi és új polgármestereknek gratulált, és bízik benne, hogy mindenütt folytathatják a településfejlesztési programokat.

A komáromi központú, harmadik választókerület ország­gyűlési képviselője, Czunyiné dr. Bertalan Judit értékelése szerint az önkormányzati választásokon összességében jó részvétel mellett, meggyőző támogatással folytathatják Komáromban és Kisbéren a munkát a városvezetéssel. Úgy értékelt, hogy az elmúlt években nagyot léptek mindkét városban előre, és ez az együttműködésnek volt köszönhető. Ezt a szövetséget a városokban a választók most megerősítették.

A képviselő hozzátette: Oroszlányban viszont maradt a baloldali városvezetés, oda nem sikerült visszatérnie a kormánypártnak. Az eredményt tudomásul vették, a város most másként döntött. Ám hozzátette: az együttműködés lehetősége most is nyitott, a kérdés, hogy ez mit hozhat az új testülettel.

Czunyiné dr. Bertalan Judit kiemelte még, hogy a kormánypárti megyei önkormányzati lista támogatása igazi siker Kisbér és Komárom mellett, hiszen a megyei lista általában is, de ebben a választókerületben is sokkal több szavazatot kapott, mint öt évvel ezelőtt. Úgy érzi, ez egyértelműen a közösen elért eredményeknek, sikereknek köszönhető.