Az oroszlányi ovisok csillés kisvonaton utaztak a bányamúzeumban

A föld napja alkalmából kirándultak az oroszlányi gyerekek a bányászmúzeumba, ahol sok mindent kipróbálhattak.

A föld napja alkalmából a Táncsics Mihály Óvoda apróságai az Oroszlányi Bányászati Múzeumba kirándultak. A gyerekek kipróbálhatták a régi írógépeket és a gázmaszkot is a fejükre tehették. A kobakok is a fejekre kerültek és indulhattak is a bányába, melyet izgatottan fedeztek fel gyerekek és felnőttek is. A legnagyobb élmény az óvodások számára az volt, hogy tehettek egy kört a csillés kisvonattal.