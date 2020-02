Örökös Zöld Óvoda címet kapott a Szőnyi Színes Óvoda

Tizenharmadik alkalommal ítélték oda a Zöld Óvoda és az Örökös Zöld Óvoda címeket, idén összesen 235 intézménynek. Ezúttal, Komáromban elsőként, a Szőnyi Színes Óvoda is kiérdemelte az Örökös Zöld Óvoda címet.

Győrffy Tünde óvodavezetőtől megtudtuk, többéves munka előzte meg az elért elismerést. 2010 óta pályáznak a Zöld Óvoda címre, amelyet minden alkalommal el is nyertek. A harmadik ciklus után vehették át az Örökös Zöld Óvoda oklevelet, ezt a címet pedig büszkén viselhetik a jövőben.

Az oviban fontosnak tartják, hogy a környezettudatos magatartásra neveljék az apróságokat. Több helyi szervezettel tartanak kapcsolatot, például a Kemence és a Szőnyi Lovas Sportegyesülettel. A Kemencés Ház udvarán lévő kiskertben gyakorolhatják a kertészkedést. Az óvodából közvetlen átjárás nyílik a Selye János Kórház kertjébe, amely természetvédelmi tájegység. Itt a gyerekekkel sokat kirándulnak, a túrákon segédkezik a Szőnyért Cselekvők Közössége is, tagjaik a védett növényekkel ismertetik meg a kicsiket. Emellett a Duna-partra is szerveznek sétákat, Agostyánba gombászni járnak.

A szülőket is bevonják programjaikba. Tartanak egészségnapokat, amelyen az egészséges ételeket ismertetik meg a családokkal. Az óvoda udvarát is a szülők részvételével virágosítják, majd a gyerekekkel gondozzák. 2009-ben nyerték el a Madárbarát óvoda címet is, hiszen több odú és etető is található az intézmény kinti részében. A madarakat etetik, karácsonykor madárkarácsonyfát készítenek: egy fenyőfára helyeznek fel madáreleséget.

Az óvoda udvarán egy mesterséges tavacska is található, ahová halakat, békákat, vízinövényeket telepítettek. A csoportszobákban érdekes kísérleteket végeznek. Zöldséget, gyümölcsöt aszalnak, csíráztató berendezéseik is vannak. A fűszerkertben megtermett gyógynövényekből teát készítenek. A szelektív szemétgyűjtésre is okítják az ovisokat. A zöld óvoda szellemiségébe a hagyományápolás és a sport szeretetére nevelés is hozzá tartozik. Minden évben rendeznek például tökfesztivált, Márton-napot, népzenei tánccsoportjuknak, a Sárga Tulipánoknak is sok fellépése van.