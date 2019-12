A Magyar Közút látványos videót készített a közelmúltban a fél országon és az M1-esen is végigdöcögő gépszörny útjáról.

A 96 méter hosszú szerelvény, amely Gönyűtől Tiszaújvárosig napok alatt, éjszaka jutott el. A MOL ottani poliol gyártókomplexumnak második legmagasabb készüléke 71 méter magas egyébként, a szerelvény össztömege több mint 300 tonna volt.

A Közút Facebook-oldalán arról írt most, és a videó is jól mutatja, hogy nem csupán a szerelvény sofőrjének volt nehéz dolga a monstrum célba juttatásával, hiszen a szállító és útvonalengedélyező szakembereket is szép kihívások elé állította a feladat, hogy eljuthasson a monstre szerelvény országos úton a végső helyére.