Gigaeső Tatabányán: bokáig gázolhatunk a vízben (képek)

Pénteken dél körül váratlanul leszakadt az ég, és csaknem egy órán keresztül szakadatlanul esett. Meg is lett az eredménye: áll a víz a városban.

A hét utolsó munkanapján egy hirtelen érkező zápor okozott izgalmakat a megyében. Tatabánya egy részén például az áram is elment, a nagymennyiségű eső pedig nemcsak a gyalogosok, de az autósok dolgát is megnehezítette: a Mártírok útja egyes részein például lábszárközépig ért a víz, de máshol is okozott fennakadást az eső.