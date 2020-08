Óriási, 8(!) kosárpályányi játékbirodalmat kaptak a környei gyerekek

Környe és a Bridgestone közös beruházásának köszönhetően, az eddigi 2800 négyzetméter helyett mostantól mintegy 8 kosárlabda-pályányi, összesen 3500 négyzetméter nagyságú terület áll a településen élő gyermekek rendelkezésére, ha játékról van szó.

Az új játszóparkot augusztus 6-án adták át. Egy részét kifejezetten a kisebbek számára alakították ki: a régi hársfák árnyékában hatféle mozgás- és egyensúlyfejlesztő játék, homokozó, pörgő, és ivókút is megtalálható. A terület szomszédságában kapott helyet az iskolai atlétikapálya, a nagyobbakat pedig csőcsúszda, földbe épített trambulin, kötélpálya és sok más kalanddal kecsegtető játék várja. A kivitelezés során olyan lankás területet is kialakítottak, amely télen alkalmas lesz a szánkózásra. A 2018-ban indult, 130 millió forintos beruházás összköltségéből 20 milliót biztosított az abroncsgyártó vállalat.

A környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola játszóterének felújítása az utóbbi években indokolttá vált, a folyamatot pedig gyorsította a sportcsarnok építése, hiszen új helyre kellett költöztetni a játékteret. A Bridgestone-nak és a községnek nem ez az első olyan együttműködése, amely a településen élők életszínvonalának javítását célozta.

– Bár a nevünk hivatalosan Bridgestone Tatabánya Termelő Kft., gyárunk a Tatabánya-Környe ipari parkban található, így Környéhez ugyanolyan erősen kötődünk, mint Tatabányához. Több munkavállalónk is Környén él, innen járnak nap, mint nap dolgozni – mondta Topolcsik Melinda, a kft. ügyvezető igazgatója. Hozztátette: éppen ezért fontosnak tartják, hogy a község fejlesztéseit támogassák, ezáltal javítsanak dolgozóik és családjaik, barátaik életkörülményein.

– Úgy gondolom, ezzel a játszótérrel Környe egy még vonzóbb hellyé válik, ahol minden korosztály boldog pillanatokat élhetnek meg – emelte ki.

Beke László, Környe polgármestere elmondta, hogy a sportcsarnok építése miatt új helyen kellett kialakítani a parkot, de szerencsére az új létesítmény nemcsak nagyobb területen, de izgalmasabb, és biztonságosabb eszközökkel és játékokkal várja a fiatalokat és a családjaikat.

A Bridgestone a társadalmi szerepvállalása keretében már a letelepedésétől szoros, mindenben együttműködő és segítő kapcsolatot ápol a környei önkormányzattal. A támogatásukkal készült el például pár esztendeje az iskola udvarán a most megszüntetett játszótér, segítettek a tóparti fa eszközök átfestésében, 2017 decemberében a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépkocsit vásároltak, amit a gyárukban készült új, téli abroncsokkal is felszereltek. Szintén a tűzoltókat segítették tavaly is, amikor védősisakok beszerzését tették lehetővé az egyesület számára, idén májusban pedig fertőtlenítő szerekkel és orvosi szájmaszkokkal támogatták a környei egészségügyi alapellátásban résztvevőket.

További részletek a 24 Óra augusztus 7-i számában.