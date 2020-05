Online főzőversenyen küzdhetnek meg a környeiek a Vándor Fakanálért

A koronavírus-járvány miatt Környén a családi majális főzőverseny elmarad, azonban a családok így is megküzdhetnek online térben a Vándor Fakanálért.

A közös családi majális és főzőverseny idén sajnos elmarad a tó partján, a Vándor Fakanál ennek ellenére az idén is gazdára vár – olvasható a település honlapján. Programban tehát így sem lesz hiány. Az önkormányzat a járványügyi helyzetre való tekintettel ezúttal ugyanis virtuális főzőversenyt hirdetett a falubeli családok, háztartások részére.

A nevezőknek semmi mást nem kell tenniük, mint május 1-én az otthonaikban elkészíteni bogrács­ban, sütőlapon, kondérban, bármely tetszőleges módon a kiválasztott ételt, és közben képeket készíteni a különböző mozzanatokról.

A főzésről és a végeredményről négy fotót kell eljuttatni elektronikusan a [email protected] e-mail-címre május 2-án, szombaton, 12 óráig – névvel, lakcímmel, telefonszámmal, e-mail-címmel, valamint az étel elnevezésével és a pontos receptjével. Ez utóbbit a szervezők az első helyezett esetében közzé is teszik a település weblapján. Legyen fotó a kész ételről, egy másik pedig a készítő családról, a háztartás tagjairól.

A nevezők által elküldött képeket az önkormányzat a művelődési ház közösségi oldalán teszi közzé, ahol lájkokkal lehet szavazni május 5-én, kedden, 12 óráig. A Vándor Fakanalat az nyeri el, aki a legtöbb szavazatot gyűjti össze, de természetesen a 2. és a 3. helyezett is ajándékot vehet át majd egy későbbi időpontban.

Bár a kóstolás ezúttal elmarad és a fotók alapján a tálalás, a külcsín lesz a mérvadó, a szervezők mégis bíznak abban, hogy így is sokan neveznek az első (és remélhetőleg az utolsó) virtuális főzőversenyre. Ugyanakkor kérik, hogy egészségük megőrzése érdekében a főzés, a közös családi program során is tartsák be a veszélyhelyzet megkövetelte higiéniai és távolságtartási szabályokat.