Önkormányzati választás: íme a nagyvárosok polgármester-jelöltjei

Finiséhez érkezett a helyhatósági választások előtti kampány a megye nagyvárosaiban is. Dorogon a legegyértelműbb a helyzet, míg több helyen 2-3 jelölt indul.

Lassan finiséhez ér a kampány az október 13-i helyhatósági választások előtt, alig több, mint egy hete maradt a jelölteknek arra, hogy meg­győzzék választóikat alkalmasságukról. Először a tízezernél nagyobb lélekszámú településeinken néztünk körül, hogy kik a polgármesteri székek várományosai.

Tatabányán a két ciklus óta polgármester Schmidt Csaba folytatná a munkát a kormánypártok támogatásával. Kampányában az elmúlt időszak fontos gazdasági és infrakstrukturális fejlesztéseit emelte fókuszba, kiemelve, hogy a nagyobb beruházások megvalósítására, folytatására a Modern Városok Programja a garancia.

A városvezető riválisai közül először a Jobbikról leváló, radikális jobboldali Mi Hazánk Mozgalom jelentette be jelöltjét, Boda Bánk Lászlót, aki a képviselő-testület tagja most is. A másik ellenzéki jelöltet az utolsó pillanatban találta meg a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció helyi vezetése. A helyi politikában nem ismert Szücsné Posztovics Ilona egy könyvelő céget vezet, régebben a Vértes Volán gazdasági vezetője volt. Nem párttag, de a DK, az MSZP, a Párbeszéd és a Momentum mellett a Jobbik is támogatja. A szivárványkoalícióba végül becsatlakozott az LMP is, bár a nyáron még tájékoztatót tartottak róla, hogy „elutasítják a hatalom megszerzése érdekében folytatott elvtelen taktikázást”, és külön jelöltet indítanak, mert gyakorlatilag kirekesztették őket a tatabányai tárgyalásokból.

Még érdekesebb a helyzet a mindig izgalmas közéleti terepnek számító Esztergomban, ahol szintén három jelölt indul. A kormánypárt Romanek Etelka polgármester után ezúttal Hernádi Ádámot, a turisztikai fejlesztésért felelős miniszteri biztost indítja egy nagy­ívű tervvel Szent István városának megújítására. Az ellenzék két jelöltet is állított.

A Szeretgom egyesületes Cserép Jánost támogatja a Momentum, a DK, az MSZP, az LMP, a Jobbik, a Mi Hazánk Mozgalom és a Párbeszéd Magyarországért. Ám rajta kívül rajthoz állt az Egész Esztergom tömörülés nevében dr. Rév­falvi Gergely, akinek csapatában volt szocialista, DK-s, Jobbikos és KDNP-s esztergomiak találhatók.

A kaotikus helyzetet még átláthatatlanabbá teszi, hogy van egy polgármesterjelölt nélküli csapat, a Civilek Esztergomért tömörülés is, akik szintén DK-s, MSZP-s, Jobbik-os, LMP-s támogatottságot élveztek az elmúlt időszakban, valamint képviselői helyekért indul a Vállalkozók Pártja is.

Tatán újra Michl József indul a posztért a kormánypárt színeiben, ő már 2006 óta a vizek városának első embere. Vele szemben egy jelölt indul dr. Popovics Judit jogász-közgazdász személyében, akit a DK, a Jobbik, az MSZP és a Momentum támogat.

Az egyik leglátványosabb fejlődést véghezvivő városunkban, Komáromban dr. Molnár Attila a kormánypárt támogatásával indul, és folytatná a városépítő munkát. Két ellenfele közül az eddig is képviselő-testületi tag, dr. Nemes Andrea indul a pártok közül a DK, a Jobbik, az MSZP és Momentum támogatásával, de a Független Civilek Egyesület is megméreti magát dr. Halász Károlyt indítva.

Oroszlányban a baloldali polgármester, Lazók Zoltán indul újra, akit a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum és az MSZP támogat. A városvezető az előző ciklusban az MSZP-DK-Együtt színeiben nyerte meg a választást, ám nem dobta vissza a jobboldal által tervezett beruházások terveit, hanem befejezte azokat úgy is, hogy szerinte más lett volna az indokolt prioritási sorrend. Ellene a Fidesz-KDNP pártszövetség a 17 éven keresztül a Márkushegyi Bányaüzemben dolgozó 40 éves mérnököt, Molnár Istvánt indítja a polgármesteri székért. A tervei között szerepel többek közt a strandbővítés és az Öreghegy rendbetétele.

Dorogon a helyzet változatlan, már ami dr. Tittmann János polgármesteri helyét illeti. Már 2002-ben ellenjelölt nélkül, azóta pedig mindig 60 százalék fölötti szavazattal nyert, idén pedig újra egyedül indul. Izgalom csak a képviselőkre adott voksoknál lehet, hiszen a Fidesz-KDNP listája mellett a DK és az MSZP is külön jelöltekkel indul, ahogy a Jobbikkal szövetséges Civilek a Fejlődő Városért Egyesület tagjai és számos független jelölt is.