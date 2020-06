Önkéntesek segítségével újítják meg a Vértes és a Gerecse túrajelzéseit

Évtizedek óta segítik az erdőjárókat, turistákat a különböző színű és formájú turistajelzések: kék, piros, zöld sávok, keresztek. A felfestett, változatos színű és formájú jelek terelik céljaik felé az útra kelőket. A kilencven éve alkalmazott turistajelzés-rendszer azonban folyamatos karbantartást igényel.

A Megyei Természetjáró Szövetség (KEM TJSZ) évtizedek óta vállalja a turistaútvonal-hálózat felújításának koordinálását, szükség esetén újrafestését. A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) pályázata pedig kiváló alkalmat ad erre. Célja, hogy a Magyarország területén található fő turistajelzések pótlása így megoldódjon, például a megyénken áthaladó Országos Kéktúra kék vagy a Közép-dunántúli Piros vándorlás piros sávja.

A feladat rendkívül felelősségteljes, hiszen helyismerettel nem rendelkező kirándulók is gyakran sétálnak az erdőkben, őket a kezükben lévő turistatérkép és a jelzések alapján kell elvezetni úti céljukhoz. A jelzések felfestését és újrafestését ezért vizsgázott túravezetők és jelzésfestő minősítéssel rendelkezők irányítják.

– A Vértesben és a Gerecsében a szakaszokat a megyei természetjáró szakosztályokkal, és önkéntesek bevonásával újítják meg – mondja Fehér Péter, a megyei Természetjáró Szövetség elnökségének tagja, a Mária út Egyesület önkéntese.

A szakember hozzátette: bár a korszerű technológiai háttér fejlődése a webes felületeken, a netes hozzáférés, a mobiltelefonok használata azt sugallhatná, hogy felesleges az erdei csapások kijelölése, és a turistajelzések felfestése idejétmúlt, azonban ez nem így van: a túrázók ugyanis nem feltétlenül mobiltelefonnal közlekednek. A természetben járók számára biztonságot adnak a felfestett jelzések mostoha időjárási környezetben, vagy ha lemerül a telefon, illetve nincs térerő.

A festéssel megújulnak azok a szakaszok is, amelyek nagyobb, országos zarándokutakkal együtt haladnak, így a Mária út szakaszai is Tatabánya-Felsőgalla, Vértessomló, Oroszlány területén. A felújítást végző szakosztályok együttműködése mellett munkájukat segítette Pápai Lászlóné, Wittmer Antal és helyi önkéntesek.

– Most is több segítőt sikerült mellénk állítani – meséli Fehér Péter. – Bízom abban, hogy a jövőben is lesznek olyan természetet szerető társaink, akik hozzánk hasonló módon segítik a turistajelzések felújítását és karbantartását.