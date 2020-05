Önbizalmat adna nőtársainak a szárligeti plus size modell

Bán Kriszta hét éve tevékenykedik plus size modellként. Ő kellő önbizalommal rendelkezik, de szeretné ezt az érzést azokkal is megosztani, akik nem elégedettek a testükkel.

– Hogyan lett plus size modell?

– Hét éve egy ismerősöm jelezte, hogy van egy szépségverseny, nem lenne-e kedvem jelentkezni. Neveztem, az interneten keresztül beválogattak a legjobb húszba. Volt hétköznapi, koktél- és esküvői ruhás kör. Végül harmadik lettem, de ez még nem indított volna el sehol. A versenyen azonban ott volt valaki, aki kapcsolatban állt a Próbafülke nevű céggel és a helyezésemtől függetlenül kerestek fel később. Az első kollekciójukhoz tartozó fotókat pedig velem és két másik lánnyal készítették el. Azóta több tematikus fotózáson is részt vettem. A Duciland is sokat segített a modellkarrieremben. Szakmámat tekintve kereskedő képzettségem van, az Edutus Egyetemen tanulok.

– Szárligeten él. Hogy fér meg ez az egészséges szereplési vágyával, amiről nyíltan vall a közösségi oldalán?

– Szárligetről gyorsan odaérek a fotózásokra és a divatbemutatókra, amelyek többnyire Budapesten vannak. Az, hogy falun lakom, egyáltalán nem hátrány. Mocsai származású vagyok. Az anyai nagyszüleim elhunytak, az ő házuk üresedett meg Szárligeten. Nem akartuk eladni, mert számunkra eszmei értéke van az ingatlannak.

– Küldetésének tartja, hogy segítse azokat a nőket, akik nem tudják elfogadni a testalkatukat?

– Kifejezetten. Nem csak a duci, a vékony lányok is ugyanúgy küzdenek különböző problémákkal. Nekem nem volt önmagam elfogadásával különösebb problémám. Mint minden nőnek, néha vannak olyan „agymenéseim”, hogy ez meg az nem stimmel, de általában véve elégedett vagyok. Úgy szeretem magam, ahogy vagyok. Az elfogadás szó ugyanis számomra már kezd egy kicsit negatív szemléletűvé válni. Elfogadom magam, beletörődök a dolgokba. Ennek nem erről kell szólnia. Az embernek van egy teste, abból kell kihoznia a legtöbbet, azt kell szeretnie.

– Sok lány fordul önhöz segítségért?

– Igen és ez jólesik. Mióta jobban jelen vagyok a Facebookon és az Instagramon, egyre többen írnak üzenetet. Vagy azt, hogy segítettem az önbizalmuk növelésében, vagy szeretnének modellkedni és tanácsot kérnek.

– Volt, hogy bántották, bántják a plusz kilók miatt?

– Pont most készülök videót készíteni ezzel kapcsolatban. Egy telefonos alkalmazásra, a Tik-tokra szoktam videókat „gyártani”. Mostanában többször megkaptam: hány hónapos terhes vagyok. Koromból adódóan lehetnék várandós, de ha ezt egy olyan nőnek írják, aki nem lehet terhes, csak ducibb az átlagnál, annak ez hogy eshet? Sokszor nem gondolnak bele az emberek ezekbe a dolgokba. Engem már nem hatnak meg, csípőből reagálok a „kedves” kommentekre, de sokakat megbántanak. Nekem is volt egy maradandóbb élményem. Buszon utaztam, be volt dugva a fülhallgatóm. Hangosan hallgattam a zenét, de így is láttam, a közvetlenül mellettem ülők mutogatnak. Mint kiderült, arról diskuráltak: egy ilyen kövér lánynak nem lehet majd gyereke, nem tud öltözködni, satöbbi. Nem is az, hogy rosszul esett. Egyszerűen nem kaptam szikrát, hogy mi jogon kritizálnak valakit, akiről semmit nem tudnak…

– A Telt Lányok Oldala sztárja versenyben is részt vesz…

– Régóta üzemel ezen a néven egy Facebook-oldal. A kezdetek óta megosztják a képeimet. Az első három helyezett nagy összegű pénzjutalomban részesül és fotózáson is részt vehet. A saját oldalamon is írtam, hogy nem az önbizalmamat szeretném növelni, arra már nincs szükségem. De az esetleges nyereményből és a fotózáson készült képekkel másoknak is segíthetek a pozitív testkép kialakításában. Mindig valódi, nem retusált képeket töltök fel magamról, nem olyanokat, amelyek a médiában szerepelnek, mert azok teljesen hamis képet mutatnak.

– Több esküvői ruha fotózáson is részt vett már. Tervez saját esküvőt is?

– Persze, melyik lány ne tervezne. Ezek a fotózások nagyon sikeresek, márciusban lett volna Londonban egy esküvői ruha kiállítás, ahová mentem volna, illetve a németországi Essenben májusban. A londoni programot őszre halasztották, így arról nem maradok le.

– Az Instagram-oldaláról kiderül, a négylábúak is közel állnak önhöz.

– Miközben telefonálunk, három rosszcsont cica ugrál a nyakamon. Két kandúr és egy kislány. Van egy kutyusunk is, de azt mondhatom, igazi macskás lány vagyok.

– Milyen tervei vannak?

– Szeretném jó útra vezetni az önbizalomhiányos nőket, akik duci vagy normál kategóriába tartoznak a testalkatuk szerint. Hazánkban sajnos a normál testalkatú lányokat teltnek mondják, a telteket pedig kövérnek. Jó lenne egy kicsit helyretenni ezeket a fejekben.