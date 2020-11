Olvasóink többsége mér teljesen felkészítette autóját a közelgő télre

Olvasóink döntő többsége már elvégezte autóján az ilyenkor szokásos ellenőrzéseket és a nyári abroncsokat is télire cserélték már.

Egyre inkább a nyakunkon a tél, amely az időjárásban is kezd megmutatkozni. Többek között ez azt is jelenti, hogy ideje autónkat is áthangolni a télies útviszonyokra. Ennek tükrében, legutóbbi szavazásunk során arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink felkészítették-e már kocsijukat télre.

A megkérdezettek döntő többsége ( 67 százalék), felelősségteljesen cselekedett és már megtette az ekkor szükséges teljeskőrű ellenőrzést, és autóik is téli abroncsokon suhannak már. Jóval kevesebben (23 százalék), de akadtak olyanok is, akik még nem érezték fontosságát annak, hogy lecseréljék nyári kerekeiket, pedig a tél már kopogtat. Páran (10 százalék)válaszoltak úgy, hogy készen állnak a télre, már csak a fagyálló ablaklemosó folyadékot kell beszerezniük.