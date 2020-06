Ókori élményeket kerestek a családok a hétvégén az almásfüzitői római táborban

A veszélyhelyzet végeztével szombat délután újra megtelt élettel az almásfüzitői Azaum Római Tábor. A létesítmény jelenleg korszerűsítés alatt áll, egyes elemek már őszre elkészülhetnek.

A június közepén szokatlan, hűvös időjárás sem akadályozta meg az almásfüzitőieket abban, hogy kilátogassanak a római táborba, ahol L’azaumi Szombatra várták őket. A családok, baráti társaságok az n3 Borműhely borait és a Szőnyi Kecskesajt Műhely sajtjait kóstolhatták meg. A gyerekek kedvence a testfestés volt, sokan az őrtorony magasába is felmerészkedtek. Aki elfáradt, az a kézműves foglalkozást is kipróbálhatta. A felnőttek jó hangulatban borozgattak, beszélgettek, míg Polmüller Zsolt zenélt.

Június végén elindulnak a nomádéletmód-táborok is.

Ókori élményparkba látogathatunk

Az Azaum Római Tábor 2012-ben nyílt meg. Az ókori élménypark több római kori eseményt is felelevenít, ahol az érdeklődők megismerhetik az akkor divatos öltözködési formákat, valamint korhű fa-, textil-, fazekas-, kerámia- és kőfaragóműhelyekben állíthatnak elő tárgyakat.

Almásfüzitő nyugati fele az egykori Brigetio, az ettől keletebbre fekvő területek pedig Azaum/Odiavum katonai táborok igazgatása alatt álltak. A közvetlenül a Duna partján állt, négyszögletes alaprajzú Azaum táborának körvonalai egy 1940-es légi felvételen még láthatóak voltak, azonban itt épült meg a timföldgyár VII. zagytároló kazettája, melyben 4,3 millió köbméter vörösiszap található. A 70 hektáros területet időközben rekultiválták.

Három turnusra lehet jelentkezni. A résztvevők élő történelemórákon, kézműves foglalkozásokon, vetélkedőkön, túrákon vehetnek részt, lehetőség lesz lovaglásra, motorcsónakozásra is. A tábor utolsó napjára tánccal és színházi előadással is készülnek a fiatalok, amelyet a szülők is megtekinthetnek. Sok visszajáró vendég van, a táborra pedig most különösen sok az érdeklődő, hiszen sok szülőnek elfogyott a vírushelyzet miatt az összes szabadsága, valamint a gyerekek is nagyon vágynak kortársaik társaságára.

A római tábor jelenleg fejlesztés alatt áll. A 3. századi, római kori erődöt megjelenítő létesítmény udvarára egy ókori villa hasonmása épül, melyben bemutató- és foglalkoztatótermek lesznek. A korszerű technika felhasználásával a látogatók a virtuális valóságban is átélhetik a római kort, valamint egy LED-falon felvételekről láthatják a helyi Legio Brigetio hagyományőrző csoport által előadott csatajeleneteket és táncokat.

Beró László polgármester úgy véli, a villa őszre teljesen elkészülhet, itt tartanák majd a Szőlő és Bor Ünnepét. Az épület kialakítása után az azaumi tábor az év 270 napján lesz nyitva a látogatók előtt.

Nemcsak a tábor belső része bővül, az erőd kapuja előtti területen egy római életmódot bemutató településrészt építenek fel négy házzal, egy rekonstruált római játszóteret alakítanak ki, valamint egy fűzfalabirintust és egy fűszerkertet telepítenek. Ezek elkészülése a jövő évre várható.