Odaállnak a jó ügyek mellé: elismerést kapott az esztergomi Régió TV

A szociális munka napja alkalmából kapott főigazgatói elismerést a Régió TV Esztergom stábja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltségétől.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány Ferenc vezetésével 17 éve árulta el a külhoni magyarokat a baloldal

Ha említésre méltó dolog történik a városban, a környéken vagy a Dunakanyarban, akkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy a Régió TV Esztergom csapata jelen van és megörökíti az utókornak az eseményeket. A tévések rendre beszámolnak a rendezvényekről, a fejlesztésekről, interjúkat készítenek, de a szociális ügyekre is nagy hangsúlyt fektetnek. Az oklevélről, a jótékonysági műsorokról és a segítségnyújtásról Bakos Norbert főszerkesztővel beszélgettünk.

– Két évvel ezelőtt felmerült az ötlete annak, hogy készítsünk egy jótékonysági műsort, mellyel egy kiválasztott szervezetnek szeretnénk segítséget nyújtani. Rögtön elkezdtünk gondolkodni, hogy kit támogassunk, végül a Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény (KEM ISZI) mellett döntöttünk – idézte fel Bakos Norbert.

Ezzel rögtön nagy fába is vágták a fejszéjüket, hiszen az intézmény öt telephellyel is rendelkezik a környéken. Az volt a céljuk, hogy egyenként bemutassák az otthonokat, a lakókat, és ráirányítsák a nézők figyelmét arra, hogy az ellátott, illetve fogyatékossággal élő személyek is fontos szerepet töltenek be a társadalomban. Mivel az emberek egy része előítéletes velük szemben, így a stáb arra törekedett, hogy saját eszközeikkel megpróbáljanak hatni a véleményükre.

– Több mint két hónapig készültünk az élő műsorra. Mindenki – beleértve a szerkesztőket és az operatőröket – kivette a részét a munkából. Hosszú napokat töltöttünk el az intézményekben, hogy videókon keresztül bemutathassuk, hogyan telnek az ott élők mindennapjai. Ezenkívül sikerült olyan ismert személyeket magunk mellé állítani, mint Berkes Olivér, Faragó András (Topi), Hevesi Tamás, Király L. Norbert, Müller Attila, Papadimitriu Athina, Peller Anna, vagy éppen Szandi – árulta el a főszerkesztő.

Gyakran dolgoznak fel témákat szociális területről

A 2011 óta létező Régió TV Esztergom nemcsak az Esztergomi járásban, hanem a Dunakanyarban egészen Szentendréig, illetve egyes szolgáltatóknál Tatán és Tatabányán is fogható, így mintegy 35 ezer háztartásban lehet megtekinteni a műsoraikat. A stáb nemcsak közéleti témákkal, hanem kulturális, sport-, illetve szociális területtel is foglalkozik. Ennek megfelelően forgattak már Pallagi Ajsával, a szépen éneklő és festő esztergomi autista kislánnyal, de kerekesszékes, diabéteszes, transzplantált beszélgetőpartnerük is volt már a stúdióban. Bakos Norbert elmondta, ha segítséget kérnek tőlük, akkor igyekeznek kihasználni a kezükben és a televíziózásban rejlő erőt, hiszen tapasztalják, hogy szociális téren is nagy hatása lehet a médiának. Egyébként 2016-ban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól médiakapcsolat díjat kapott a csapat.

A több mint öt órán át tartó jótékonysági adás színvonalát az is jól mutatta, hogy társ­műsorvezetőként részt vett az M1 csatorna hírműsorainak házigazdájaként ismert Meszes Boglárka. Az élő kapcsolások mellett a stúdióban beszélgettek a meghívott vendégekkel, lejátszották az előre felvett anyagokat, emellett a nézők licitálhattak többek között dedikált Tankcsapda-lemezre, de Köllő Babett televíziós személyiség kesztyűje is gazdára talált.

A Régió TV Esztergom csapata a közelmúltban nívós elismerésben részesült. Czibik Norbert András a szociális területen példaértékű hivatástudattal, emberséggel végzett munkájukért főigazgatói köszönetben részesítette a stábot. Bakos Norbert szerint az oklevél visszaigazolja, hogy megéri az egy-egy projektbe belefektetett munkaóra, és nagy erőt ad nekik a folytatáshoz. Egyúttal jó érzés számukra, hogy ily módon köszönik meg a segítségnyújtást.

– Büszke vagyok a csapatunkra, hiszen ha nem lennénk ennyire elhivatottak, és nem szeretnénk a munkánkat, akkor nem hozhattunk volna létre egy ilyen színvonalas műsort. Természetesen sokat számít az is, hogy technikánkat figyelembe véve rendkívüli lehetőségeink vannak, és hogy regionális televízióként minőségi tartalmat gyártunk – mondta, hozzátéve: bár tavaly a járványhelyzet közbeszólt, remélik, hogy a hagyomány folytatásaként idén is megtarthatják az „Egy pillanat, egy esély” című műsort.

– Két éve egy kisbuszhoz szerettük volna hozzájuttatni a KEM ISZI-t. A műsorban megadtunk egy számlaszámot, melyen mintegy kétmillió forint gyűlt össze. Úgy gondolom, hogy sikeres volt a kezdeményezésünk. Idén az esztergomi Vaszary Kolos Kórház Gyermekgyógyászati ambulancia osztályát támogatjuk. Annyit elárulhatok, hogy Soltész Rezsőt biztosan vendégül fogjuk látni a stúdióban – tette hozzá Bakos Norbert.