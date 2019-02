„Szeretlek”-kel gravírozott golyóstollat nem veszek, miként fényes, sztaniolpapírba burkolt szívecskés lufival sem kedveskedem…

Szerintem nincs azzal nagy baj, ha valaki a szerelmesek napján éppen nem szerelmes. Hiszen anyák napján sem válik mindenki édesanyává. Különben is, ezektől az angolszász eredetű ünnepféléktől gyakran feláll a szőr az ember hátán. Ha nem tévedek, egy fél emberöltővel ezelőtt, a naptár megfelelő rubrikájában csak az a név szerepelt, hogy: Bálint. Bálintot pedig nem úgy ismertük, „tiszteltük”, mint egy szerelemistent. Különösen nem, hogy például a szomszéd pulykatojásra hasonlítóan szeplős fiát is így hívták.

De mit tehetünk a kis hazánkba is begyűrűző új módival? Annak idején untig elég volt nekünk a szita-szita péntek, a szerelem csütörtök – minő véletlen, a Valentin-nap most éppen csütörtökre esik – és dob szerda. Most meg itt van nekünk a black friday, amely már-már ünnepé nemesült, meg a halloween… Egy ideje pedig vastagon „valentinnapozunk” is.

Egyébként azzal semmi bajom, hogy a párok ez idő tájt kisebb-nagyobb ajándékokkal lepik meg egymást, mert tudjuk, adni és kapni egyaránt jó. Arról nem is szólva, nekem is eggyel több lehetőségem nyílik arra, hogy nyíló virággal köszöntsem kedvesemet. Bár a csokorvásárláshoz, szerintem, különösebb alkalom sem kell…

Mert a téli, szürke napokba, nappalikba néhány szál tulipán csak melegséget „lophat”. Azt viszont biztosan tudom, hogy „szeretlekkel” gravírozott golyóstollat nem veszek, miként fényes, sztaniolpapírba burkolt szívecskés lufival sem kedveskedem…