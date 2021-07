Nyugdíjba vonuló orvosokat búcsúztattak el Tatán

Testületi ülést tartottak szerdán Tatán. Az Év közszolgálati dolgozója díjat is átadták, amit dr. Bakos Zsolt irodavezető érdemelt ki.

Az elmúlt év októberében tartotta utolsó ülését a város képviselő-testülete. Aztán novemberben a veszélyhelyzetet is kihirdették. A szigorításokat követően most szerdán – végre – „szabadon” rendezhették meg az idei első, rendkívüli testületi ülést, Michl József polgármester elnökletével. A városatyák nem kisebb feladatra vállalkoztak, minthogy csaknem harminc napirendet vitatnak meg.

Még a tanácskozás előtt a polgármester köszöntötte az új városi rendőrkapitányt, Krasula János ezredest, akinek először nyílt alkalma – ilyen körben – találkozni a város vezetésével. Ezt követően a képviselők a napirend előtt emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt képviselőkről, illetve bizottsági tagokról: Ács Gáborról, Gyűrüs Károlyról, Kiss Jánosról, Papp Gabrielláról és Schwarczenberger Istvánról. Később, a DK-s Gyűrüs Károly megüresedett helyét a szintén DK-s Lengyel Zsolt foglalta el. A mandátum betöltéséről Márkus Gábor, a helyi választási bizottság elnök-helyettese tájékoztatta a megjelenteket, majd az új önkormányzati képviselő társai előtt letette az esküt.

A fórumon hozták nyilvánosságra az Év közszolgálati dolgozója díj „nyertesének” nevét. Idén dr. Bakos Zsolt lett az, aki a hivatal városépítészeti és vagyongazdálkodási irodáját vezeti. Az elismerést Michl József adta át.

Az ülésen még három, nyugdíjba vonuló orvost is elbúcsúztatott a testület. Az ajándékok mellett dr. Szabó Dénes, dr. Cseh Tamás, illetve dr. Reviczky Sándor és felesége, aki asszisztensként segítette évtizedekig orvospárja munkáját, megkapták a dr. Mészáros Gábor-emlékérmet is. A nyugdíjba vonulók példamutató életútjának méltatásán túl, azt is kiemelték, hogy a pandémia alatt is önzetlenül segítettek, hogy városban minél többen és minél hamarabb megkaphassák a védőoltást. Majd a testületi ülésen a rendeletalkotáshoz, a gazdasági társaságokhoz, a városüzemeltetéshez és vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztéseket is megbeszélték.