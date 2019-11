Nyolc kutya esett a parvovírus áldozatául a komáromi menhelyen

A vírus felbukkanása miatt a Rex kutyamenhely nem látogatható. A kórokozót néhány, a menhelyre nemrég befogadott négylábútól kapták el a kutyák.

Parvovírus ütötte fel fejét a komáromi Rex állatmenhelyen. Mandel Géza, a Rex Komáromi Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, a betegség a kutyáknál hasmenéssel kezdődött, majd véres hasmenéssel folytatódott. Sok esetben halálosnak is bizonyult a kór: eddig nyolc eb pusztult el a telepen. A vírus ellen szérummal védekeznek a megbetegedett állatok esetében, kiegészítő kezelésként pedig infúzióval erősítik a kutyák immunrendszerét. Az állatok számára a bélgyulladás erős gyomorfájdalmat okoz, és rossz köz­érzetet. Mandel Gézától azt is megtudtuk, ez a vírus különösen erős, hiszen egy nap alatt leverte lábukról a kutyákat.

A menhelyet körbevevő erdőben nemrégiben tett ki egy szaporító több kutyát. Az ő befogásukkor került be a vírus az intézménybe, annak ellenére, hogy karanténozták őket. Két kutya még azóta is az erdőben bóklászik, két felnőtt és hét kölyök került be a telepre. Elsősorban őket érintette a megbetegedés, de több benti kutya is megfertőződött a körültekintés és fertőtlenítés ellenére is.

Mandel Géza arról is beszélt, a macskáknál is előfordul a parvo, de a két fajt érintő vírus nem egyforma, és elméletben nem fertőzhetik meg egymást. Hozzátette, a kutyákat hat hetes koruktól lehetne parvo ellen beoltani, majd kombinált oltásokkal stabilizálni a védettséget.

– Sajnos ez az oltás azonban nem kötelező, bár véleményem szerint fontos lenne kötelezni az állattartókat arra, hogy beadassák kutyájuknak – hangsúlyozta Mandel Géza. – Másképp nem lehet megállítani a vírus terjedését. Sok olyan kutyát találunk, akinek nincs chipje, amely 2013 óta kötelező. Ez azt is jelzi, hogy még soha nem jártak állatorvosnál, és veszettség elleni oltást sem kaptak.

Egy ideig a látogatók előtt zárva lesz a menhely, mert a kórokozót bárki kiviheti ruházatán, cipőjén, így tovább terjedne a megbetegedés. Kialakulóban lévő örökbefogadás jelenleg nincs, de ha valaki felnőtt kutyát szeretne befogadni, annak nincs akadálya, mert a vírus leginkább a kölykökre veszélyes.

A megfertőződött állatok egy hónapig ürítik a vírust, akkor is, ha gyógyultak. Nyálkahártyán keresztül, vizelettel és széklettel is terjed a parvo. Bár a régebbi gyakorlat szerint csak kölyökkutyák voltak veszélyeztetettek, négy-öt hónapos korig, a mutálódás miatt már az ennél idősebb állatok sincsenek biztonságban. Sok múlik az immunrendszer állapotán is: egy rosszul táplált, vagy más betegség miatt legyengült eb előbb áldozatul eshet, mint egészséges társaik.

A betegség gyógyítható, de még az időben elkezdett gyógykezelés esetén is előfordulhat elhullás. A kezelés során a legfontosabb a hányással, hasmenéssel elveszített folyadék pótlása, megfelelő antibiotikum és kiegészítő gyógyszerek adása. A tapasztalatok szerint a rottweilerek különösen fogékonyak a parvovírusos bélgyulladásra. Ennél a fajtánál magasabb az elhullási arány, és akár az oltott egyedek is megbetegedhetnek.

A körültekintés és a fertőtlenítés ellenére is több benti kutya megfertőződött

Az időben

elkezdett

gyógykezelés esetén is

előfordulhat elhullás