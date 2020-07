Nyergesújfaluban keresztény lehetőséget kínálnak a gyerekeknek

A fiatalok egészségének megőrzése is nagyon fontos cél az idei nyári oratóriumon, így tehát a részvételi díj egy részét tisztító- és fertőtlenítőszerekre fordították a szervezők.

A főutcai Zafféry Károly Szalézi Középiskola a bázisa a XIV. Szalézi Nyári Oratóriumnak. A házigazdák a Don Bosco Szaléziak szerzetesrend tagjai, a szalézi munkatársak és az animátorok. Az egyre ismertebb eseményre nemcsak helyből, hanem a környékről is érkeznek 7–15 éves fiatalok. Az első egyhetes turnus a hét végén zárult. A vírusjárvány okozta gondok miatt, a programok egy kicsit másként alakultak, mint a korábbi években.

A részvételi díj egy részét tisztító- és fertőtlenítőszerekre fordították a szervezők, hogy a használati tárgyakat, a játékokat, a mosdókat, az öltözőket, a közösségi tereket folyamatosan tisztán tudják tartani, minden kiscsoport kapott kézfertőtlenítőt. A kikapcsolódás, a vidámság és a lelki feltöltődés mellett most a fiatalok egészségének megőrzése is fontos cél volt. A szaleziak.hu jelezte, hogy a nyári oratórium egy keresztény lehetőség a fiatalok számára, az egy-egy hét során a játékkal és a szórakozással párhuzamosan az imádságok, a különféle lelki programok és a szentmisék is fontos szerepet kapnak.

Más élményeket jelentenek a kézműves foglalkozások, a sportversenyek, a kirándulások, a játékok, a közös éneklés és a tánc. A száz főben maximalizált csapat a hét során többször ellátogatott a szalézi rend magyarországi bölcsőjébe, a péliföldszentkereszti kegyhelyre. Oda-vissza utaztatásukból a szülők is aktívan kivették a részüket. A XIV. Szalézi Nyári Oratórium idei második, izgalmas hete ma kezdődik. A tábort Nguyen Hai Ly Jakab szalézi szerzetes vezeti.