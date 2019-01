Nagy álmokat sző a nyergesi drónpilóta

Bár tavaly a hazai pontvadászatban és a kínai világbajnokságon nem érte el kitűzött céljait, a drónjával készített felvételeivel viszont sikerült ismertté válnia a nyergesújfalui Ilyés Zsoltnak: autós műsorban láthattuk a videóit, valamint az internetre feltöltött alkotásai is egyre népszerűbbek.

A 2018-as esztendő eseményeinek kielemzése után igen nagy lendülettel vágott neki az idei céljainak megvalósításának. Elsőként megtervezte a saját igényeihez leginkább passzoló verseny- vázát, amelyhez megvásárolta azokat a propellereket és motorokat, amelyek jobb eredményekhez segíthetik a fiatal pilótát.

Ilyés Zsolt emellett több időt szeretne fordítani a gyakorlásra, hogy kellőképpen ki tudja használni az új szerkezet nyújtotta lehetőségeket.

– Az edzéshez szükségem lenne egy elhagyatott területre, ahol pályát építhetnék és zavartalanul gyakorolnék. Ennek a megoldásán még dolgozom, jó lenne, ha találhatnék egyet a környéken – fogalmazott a terveivel kapcsolatban.

Ilyés Zsolt a Kemma.hu-nak azt is elárulta: szeretné, ha a felvételei még szélesebb körben felhasználhatók lennének. Éppen ezért átépítette az autós műsorban használt drónját, valamint egy kisebb gépet is fabrikált. Véleménye szerint az utóbbi eszközzel megfelelő engedélyek birtokában rendezvényeken is videózhatna, hiszen a propellerei burkoltak, ezáltal nem okozhatnak sérülést.

A videoszerkesztés fortélyaival is ismerkedő nyergesújfalui fiataltól azt is megtudtuk, hogy szeretné Komárom-Esztergom megyében is népszerűsíteni a drónozást. Egyik barátjával oktatófilm-jellegű videós sorozatot is indítanának, amellyel az érdeklődőkkel osztanák meg a repülő szerkezetek világával kapcsolatos érdekességeket. Reméli, hogy a közösségfejlesztő tevékenysége is hozzásegítheti ahhoz, hogy egyszer főállású drónpilótaként tevékenykedhessen.