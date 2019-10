Nyárra elkészül az új tudásközpont Tatabányán

Bokréta ünnepséget tartottak a József Attila Megyei és Városi Könyvtár leendő olvasótermében. Elkészült az épület tartószerkezetének legmagasabb pontja.

A Modern Városok Programja keretében újulhat meg a könyvtár épülete Tatabányán. Az Árpád Gimnázium átadása után a Városkapu Üzletház és a mélygarázs, valamint a könyvtár új épülete jelentősen meghatározza a városközpont arculatát.

A modern, de klasszikus könyvtár létrehozásának a célja, hogy a fiatalokat is becsábítsák az intézménybe, megismertessék velük az ott uralkodó hangulatot, a könyveket, egy helyen biztosítva számukra a kézzelfogható tudás elsajátításának és a szórakozási lehetőségeknek a széles tárházát.

-A „zöld könyvtár” képzeletbeli olvasótermének közepén állunk, ahol az épület megnyitásakor egy élő fa is áll majd – hangsúlyozta Schmidt Csaba polgármester az ünnepségen. Kiemelte: az építkezés jó ütemben halad, s remélhetőleg jövő nyárig be is fejeződik.

Sztankov Attila, a Laterex Építő Zrt. elnök-vezérigazgatója az épület történetéről szólt. A régi könyvtár több mint ötven évvel ezelőtt épült. Az 1980-as években történek ugyan felújítások, ennek ellenére a mostani beruházást a régi, rossz állapotban lévő falak nagy részének lebontásával kellett kezdeniük az év elején, amikor átvették a munkaterületet.

A régi könyvtár mindössze tíz százalékát hagyták meg. Új vasbeton szerkezetet építenek, amelynek legmagasabb pontja a tudástorony lesz, ahol hat szinten tudják elhelyezni a könyvtár hatalmas mennyiségű állományát. Kétszeresére növekszik a látogatók által használható tér és számos új, olvasóbarát szolgáltatást vezetnek be – mondta az elnök-vezérigazgató.

Magazinolvasó, kávézó mellett oktatók, konferenciaterem is lesz. A zene- és médiatár, digitális labor, illetve az oktatóterem pedig új elemként valósul meg. Homlokzatában tükrözni fogja a folyamatos fejlődést, így fellelhetőek lesznek majd a múltra utaló részletek is, amelyeket modern, speciális fényekkel világítanak majd meg.

A köszöntők után az építkezés fölé magasodó daruval a könyvtár legmagasabb pontjára, a tudástoronyba emeltek egy szalaggal díszített fát.