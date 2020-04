Nyár végére elkészülhet a komáromi új Duna-híd

Folytatódik a Komáromot Észak-Komárommal összekötő új Duna-híd építése, és a munkákat a nyár végén, az ősz elején befejezik, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán április 15-én szerdán.

Járvány idején is biztonságban dolgoznak

Ahogy arról beszámoltunk, a munkálatok a járvány időszakában is folytatódnak. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) a kormány járvány elleni intézkedéseivel összhangban, a koronavírussal való fertőzés kockázatának csökkentése érdekében megelőző intézkedéseket rendelt el a cégnél. A szabadban, munkaterületen dolgozó munkavállalók számára speciális egyéni védőeszközöket, például maszkot, felszereléseket és fertőtlenítőszereket szereztek be, és folyamatosan osztanak ki. A munkahelyeken és munkaterületeken fokozott takarítást, fertőtlenítést rendeltek el. A tisztálkodási és kézmosási lehetőségeket a járványhelyzet által megkövetelt szinten biztosítják.