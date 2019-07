A dietetikus elárulta, hogyan fogyhatunk a fagyiszezon kellős közepén is

A világhálón számos olyan diétával találkozhatunk, amelyek csodás alakot ígérnek, nagyon rövid idő alatt. Ezek a fogyókúrás módszerek a legtöbb esetben koplaláson alapulnak és a leadott felesleges kilók a diéta végeztével visszatérnek. Ahhoz, hogy hosszan tartó eredményt érjünk el, nem csupán az étkezési szokásokat kell megváltoztatnunk, hanem az életvitelünkben is változásokra van szükség.

A nyári időszak beköszöntével sokkal könnyebb dolgunk lehet a fogyókúra tekintetében. A sok friss gyümölcs és zöldség elengedhetetlen az egészséges életmódhoz és a nagy folyadéktartalmuk miatt a legjobb választás a forró nyári napokon.

– A hőségben az ember gyakran megkívánja a jeges édességet, amelyet könnyedén beiktathatunk étrendünkbe. A vegyes táplálkozásnak köszönhetően napi egy-két gombóc fagylalt sem tiltott. Reggelire fogyas­szunk zöldségeket, valamint húskészítményeket, mint például sonkát vagy virslit. Tízóraira a szezonális gyümölcsök domináljanak, ebéd idején pedig főzeléket, vagy friss gyümölcslevest együnk. Uzsonna helyett elmajszolhatjuk a jégkrémet, vacsorára pedig a salátafélék és a sajtok ajánlottak – mondta Horváth Kálmánné, dietetikus tanácsadó.

A gyermekek étkezési szokásai főleg a szülőktől függnek. Ahhoz, hogy egészségesen nőjenek fel az aprótalpúak, csak egy kis odafigyelésre van szükség. A játszótéren adhatunk nekik almát, répát, illetve a gyümölcsök mellé trappista sajtot is vághatunk.

– A melegben nem ajánlatos a cukros üdítőitalok fogyasztása, hiszen a fokozott inzulintermelés mellett a fogakra is ártalmasak. Helyettük inkább citromlével ízesített vizet, valamint szobahőmérsékleten tárolt teát adjunk a fiataloknak, mert a melegben a nagyon hideg italok nem feltétlenül szüntetik meg a szomjúságot – árulta el a dietetikus.

A kánikula idején gyakran a strandon vészeljük át a forróságot, de a legtöbb helyen a hot-dog és a zsírban tocsogó lángos a legkelendőbb étel. Amikor az ember fürdeni megy, nem feltétlenül az élelmiszerrel szeretne vacakolni, pedig egy kis odafigyeléssel könnyedén egészséges élelemhez juthatunk a vízparton is.

– A megmaradt gyümölcsöket leszeletelve, serpenyőben pár perc alatt lekvárrá főzhetjük, amely kiváló édességként szolgál a gyerekeknek. Az otthon elkészített saláta, vagy zöldséges rakott tészta a hűtőtáskában sokáig eláll, így ezeket tudjuk fogyasztani strandolás közben is – zárta szavait Horváth Kálmánné.

Drasztikus diéták

Az interneten a citrusdiéta mellett dinnye, valamint zöld tea léböjtkúrával is találkozhatunk. Ezek a szélsőséges étrendek a legtöbbször ártanak az embernek, hiszen a tápanyag csak folyadék formájában kerül a szervezetünkbe, érdemes ezeket kerülni.

– Mivel a nyár folyamán nagy mennyiségű folyadékra, ásványi anyagra, valamint vitaminra van szükségünk, fontos, hogy sok lédús gyümölcsöt fogyasszunk, de mindemellett ne felejtsünk el zsiradékot, fehérjét és szénhidrátot is bevinni a szervezetünkbe – tette hozzá a dietetikus. Mint fogalmazott, nyáron könnyebben odafigyelhetünk az egészséges életmódra, hiszen a szezonális termések kínálatai között mindenki megtalálja az általa kedvelt ízeket. Az áhított nyári alak a drasztikus diéták elkerülésével is elérhető, csupán a megfelelő egyensúlyt kell megtalálnunk a táplálkozásunkban.