Nézzetek körbe ti is az épülő tatabányai mélygarázsban!

Még az elmúlt év elején lezárták a város centrumában a megyeháza parkolóját. Ekkor indult el a városközpont egyik legjelentősebb beruházása. A munkálatok most már olyan fázisba jutottak, hogy a kivitelezőknek van mivel „dicsekedniük”. Szerkezetkész a kétszintes mélygarázs, illetve alakulófélben a környékről is jól látható közösségi tér. A Városkapu Üzletház boltjainak helyét is „kiszabták” már.

A beruházás – kár lenne tagadni – meglehetősen sok kényelmetlenséget okozott, és okoz is még a megyeszékhely lakóinak. Azonban, ahogy formálódik a külleme, egyre többen figyelik érdeklődéssel, mivel is gazdagodik majd a város. A napokban a képviselő-testület tagjai, Schmidt Csaba Fidesz-frakcióvezető kezdeményezésére megtekinthették a beruházást. A helyszíni bejáráson részt vett Szücsné Posztovics Ilona polgármester is. Jövő márciusban nyit a mélygarázs

A bejáráson elhangzott információ szerint a következő esztendő márciusától már lehet itt parkolni. A szolgáltatóházat pedig jövő szeptemberben szeretnék átadni a nagyközönségnek. A garázs és a mélygarázs kialakításának összköltsége eléri a 3,4 milliárd forintot. Az újonnan kialakított üzlethelyiségek létesítése pedig 2,8 milliárdba kerül. A szociális blokkban női és férfi, valamint mozgáskorlátozottak számára épült mosdó, sőt, még pelenkázó is lesz. Ami jó hír, hogy az építtető hamarosan elkezdi „keresni” az itt működő boltokhoz a bérlőket. A városatyákat Geszler Norbert, a kivitelező WHB Group projektvezetője kalauzolta végig, az építtető, Zsidek Ferenc, az T-Ingatlan Kft. ügyvezetője társaságában. A tájékoztatóból kiderült, hogy a födém kivételével a szolgáltatóház is szerkezetkész. A térszinten lévő parkoló alatti mélygarázst lépcsők kötik össze, illetve az úgynevezett panorámalift „aknája” is áll. Ahogy beléptünk a garázsba, Geszler Norbert megjegyezte, jelenleg az épületkomplexumban a betonkozmetikázás, illetve a tetőszigetelés zajlik, ezt a munkafolyamatot pedig a homlokzatképzés követi. De szerelik már a légutánpótlót és a füst­elszívót is. A térszintre két lépcsősor vezet, miként a mélygarázsba is. Az épület vasbeton szerkezetét már impregnálták. A garázsoknál, a műgyanta burkolat felvitelével szorgoskodtak. A mélygarázsból közvetlenül is megközelíthető lesz majd az üzletház. A parkolásra 13 ezer négyzetméternyi felület áll rendelkezésre, ide mintegy 370 autó fér majd el. Lesz négy elektromos töltőállomás, motorbicikli és kerékpártároló, valamint a mozgáskorlátozottaknak is – az előírás szerinti mennyiségben – építenek parkolóhelyeket. A tér „felszíne” kapcsolódik az Árpád térhez. Itt zöld szigeteket létesítenek ülőfelülettel. De itt kap helyet öt 60 és két 150 négyzetméteres üzlethelyiség, továbbá kávézó és étterem terasszal.