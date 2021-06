Népszerűek voltak a plüss ballagási csokrok a vágott virág helyett

Az elmúlt években megváltoztak a virágvásárlási szokások. Most, hogy már a megyeszékhelyen is lezajlottak a ballagások, kiderült, hogy a vevők nagy része olcsóbb és tartósabb csokrokat készíttetett. A további módosulásokról és a pandémia okozta nehézségekről két helyi virágárust kérdeztünk.

Ha a virágeladásról és vásárlásról esik szó, akkor az elmúlt évek is jól bizonyítják, hogy mindkét körben elterjedtebbek már a tartós, ámde mutatósabb csokrok. A vevők nagy része már egyre kevesebbet, vagy abszolút nem költ hatalmas, több színben pompázó bokrétákra, így a viszonteladók is kevesebb portékát szereznek be a nagykereskedésből. A megváltozott szokásokról és a járvány okozta nehézségeiről Juhász Enikőt és Havelda Editet kérdeztük, akik egy-egy helyi virágüzlet tulajdonosai.

Havelda Edit a város szívében nyitott üzletet pár évvel ezelőtt. – Korábban sokkal több vágott virágot adtunk el, mint napjainkban. Ennek oka legfőképpen a járvány és az áremelkedés lehet. Szinte minden virágról elmondható, hogy az áruk a duplájára nőtt. Manapság pedig kedveltebbek lettek az édességekből, száraz díszekből és plüssfigurákból készített csokrok – részletezte az üzlettulajdonos.

Mint mondja, hétről hétre ellátogat a nagykereskedésbe, hogy beszerezze az újabbnál újabb és frissebb árukat. Az idő múlásával azonban azt tapasztalja, hogy egyre kevesebb portékát kell hoznia – ami a frissen vágott virágokat illeti – , mivelhogy nincs rá akkora kereslet, mint korábban.

– Hirtelen ért bennünket, hogy megtarthatták a ballagásokat, de szerencsére lépést tudtunk tartani a megrendelésekkel és örültünk is nekik. Kevesebb rendelést volt idén, mint amennyit általában le szoktak adni a ballagások és diplomaosztók időszakában, de a kialakult helyzet miatt a legtöbb intézményben csak a szülők vehettek részt az eseményeken – emelte ki Edit.

Juhász Enikő üzletében szívesebben vásárolják a kerek csokrokat, mivel azok mutatósabbak és tartósabbak. Mint mondja, ebben nekik, virágkötőknek is nagy szerepük van. – Ami pedig a mennyiséget illeti: a mi szektortunkat is nagyban befolyásolta a koronavírus-járvány. Jó pár hét kiesett, viszont sajnálatos módon ez idő alatt a koszorúk eladása gyarapodott. Vágott virágot pedig sokkal kevesebben vásároltak. Emellett akadtak gondjaink az importtal is. Jó néhány holland nagytermelő csődbe ment az elmúlt években, emiatt szinte mindent – legfőképpen a cserepes virágokat –, előre kellett rendelnünk, hogy aztán megfelelő kínálatot tudjunk nyújtani a vásárlóinknak. Mostanra viszont úgy tűnik, hogy helyreáll a rend, és visszatérünk a régi kerékvágásba. Egyre több az esküvő és a születésnap, ezzel összhangban pedig folyamatosak a megrendeléseink is – részletezte az üzlettulajdonos.

Hozzátette, üzletükben a nagy átlag körülbelül ötezer forint értékben készített csokrokat, míg korábban ez a szám a duplája vagy triplája is volt. Napjainkban közkedveltebbek az aprólékosan kidolgozott, kiegészítőkkel és mezei zöldekkel tarkított bokréták, melyeket általában szezonális virágokból kötnek.

– Az idei ballagásokra is az említett fajtákból kötöttünk csokrokat, de népszerűek voltak a plüssökkel díszítettek is – fűzte hozzá Enikő.