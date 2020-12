Németh Szilárd lőtte be a Tatára érkező utolsó Leopardok egyikét (videó, fotók)

December elején megérkezett Tatára az utolsó kettő Leopard 2A4-es harckocsi, melyek belövésén és gyakorlatán Németh Szilárd is részt vett.

Éles belövésen vett részt az MH 25. Klapka György Lövészdandár 11. Harckocsizászlóaljához utolsóként beérkezett két Leopard 2A4HU típusú harckocsi december 3-án, csütörtökön a szomódi lőtéren – számolt be közösségi oldalán a tatai lövészdandár.

A kiképzési foglalkozást Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes is megtekintette. A miniszterhelyettest Horváth Sándor alezredes, a 11. Harckocsizászlóalj parancsnoka fogadta. Németh Szilárd először az alakulatnál rendszeresített harceszközök statikus bemutatóját tekintette meg, majd külsőpontos indítással maga végezte el az egyik Leopard belövését. Németh Szilárd a jeles alkalomról közösségi oldalán is posztolt, ahol videót is megosztott szomódi látogatásáról.

A Magyar Honvédség 12 darab Leopard 2A4-es harckocsit rendelt, az utolsó kettő december elsején érkezett meg Tatára, az MH 25. Klapka György Lövészdandárhoz.