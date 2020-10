Németh Szilárd tatai emlékeit is felidézte a dandár új hangárjainak átadásán

Ünnepélyes keretek között adta át Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a tatai dandár két új harckocsihangárát. Az esemény után az államtitkár megnézte a napokban megérkezett két új Leopárd harckocsit is.

Elkészült a két új harckocsihangár az MH. 25 Klapka György Lövészdandárban. Ennek ünnepélyes átadására érkezett csütörtökön a laktanyába Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, aki a tatai dandár parancsnokával, Lőrincz Gábor, dandártábornokkal együtt köszöntötte a felsorakozó 11. Harckocsi zászlóaljat.

Az államtitkár a beszédében elárulta, hogy sorkatonai szolgálatát Szabadszálláson, a harckocsi ezrednél töltötte, ami a tatai tankosoknak volt az egyik alárendeltje. Térképészként pedig többször is megfordult Tatán, így a saját szemével is látta, hogy az akkori körülmények milyen rosszak voltak. A jelenleg is zajló fejlesztések, és a most átadott épületek viszont már a legkorszerűbb technikákat képviselik.

– A folyamatosan zajló fejlesztésekkel a célunk, hogy a magyar honvédség a térség legerősebb, leütőképesebb és legmodernebb hadserege legyen, akiknek legfőbb feladata a haza és a magyar emberek védelme – mondta beszédében az államtitkár.

A tatai dandár parancsnoka, Lőrincz Gábor is visszaemlékezett arra az időre, amikor 30 évvel ezelőtt a tatai laktanyában hadnagyként kezdte meg a szolgálatát.

– Ezen a telephelyen is kézzelfogható a jelen és a múlt, és most itt van már a jövő is. Ezekkel a harckocsikkal és ezekkel a hangárokkal. De ha 50 méterrel hátrébb megyünk, akkor még mindig találkozhatunk a régi technikákkal. Az a múlt, amit lassan magunk mögött hagyunk, és amire szeretettel és tisztelettel emlékezünk – kezdte beszédét a dandártábornok, aki ezután a felsorakozó tankosokhoz szólt.

– Nagy büszkeséggel adom át önöknek az államtitkár úrral ezt a két új hangárt. Kívánom önöknek és egyben megkövetelem, hogy úgy használják ezt a haditechnikát ezt az infrastruktúrát, hogy ezt az önök számára a magyar nép, adta össze azért, hogy legyen mivel megvédeni őket. Ez jusson eszükbe minden nap, mikor megkezdik a munkát – szólt katonáihoz a parancsnok.

