Nem múlik el nyomtalanul a tatabányai idősotthonban a járvány

Tavaly március 5-én vezették be az első látogatási és kijárási tilalmat a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (TJ ESZI) bentlakásos idősek otthonaiban. Mecsei Ilona igazgató elmondta: szigorú intézkedéseikkel védték a bentlakók, a szolgáltatásaikat igénybe vevők, a dolgozók egészségét.

A járásban háromszázhúszan csaknem kilencvenezer ember ellátásáról gondoskodnak a TJ ESZI intézményeiben. Négyszázan bentlakásos ellátásban részesülnek idősek vagy hajléktalanok otthonaiban, a gyermekek, a családok és a hajléktalanok átmeneti szállásán. Az alapellátáson belül működnek a klubok: időseknek, pszichiátriai betegeknek, fogyatékkal élőknek, s emellett fontos feladatuk a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés ellátása is. Hozzájuk tartozik a rehabilitációs szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ, valamint a hajléktalanok nappali és éjjeli menedékhelye, népkonyhával.

– A járvány megjelenésének első néhány hete volt a legnehezebb – mondta az igazgató. Az idősotthonok lakóival és hozzátartozókkal meg kellett értetni, hogy a szigorú intézkedések őket és szeretteiket szolgálják. A hatás nem maradt el, hiszen a 10 százalékot sem érte el a gondozottak járvány miatti megbetegedése. Ez köszönhető a húsz férőhelyes izolációs részleg gyors kialakításának is. Emberfeletti erővel segítette a munkánkat dr. Szalai Erika, az idősotthonok háziorvosa, és üzemorvosunk, dr. Geiszel­hardt Gábor. Munkatársaim is rendkívül fegyelmezettek voltak. Nagyon büszke vagyok rájuk!

A kapcsolattartást a modern technika eszközeivel biztosították a gondozottaknak, akiknek a mobiltelefon mellett a Skipe, Viber kifejezést is meg kellett tanulniuk.

A csomagok átadására vonatkozó szabályok bevezetését is nehéz volt megértetni. Néhányan gyorsan romló ételeket is beküldtek, mások hatalmas mennyiségű eltartható élelmiszert halmoztak fel.

Mindent megtett

Az elmúlt egy év Mecsei Ilona magánéletében is változásokat hozott. A járvány kitörése után, de még a zárlat előtt született meg második unokája, akit elsőként tarthatott a kezében. Édesanyja nyolcvanéves születésnapján csak messziről gratulálhatott, s alig várta, hogy a védettséget nyújtó vakcina után végre megölelhesse.

– Nagyon elfáradtam, elfáradtunk munkatársaimmal együtt az elmúlt hónapokban. Ugyanakkor elégedett vagyok: amit lehetett, megtettünk.

Nehezen szokták meg a lakók és a munkatársak a maszkot, a távolságtartást. Voltak olyan idősek, akik túlzásokba estek: a szobájukat mániákusan takarították. A januári oltakozást követően aztán sokan mégsem mertek kimozdulni a szobáikból. Az idősotthonokban élő ellátottak körében 98-99 százalékos az oltottság.

Az egyes szakterületek dolgozói egymást segítették a járás településein. A fenntartó segítsége az első időszakban volt a legfontosabb, amikor a fertőtlenítők és maszkok beszerzése nehézségekbe ütközött. A külső támogatók, a járási települések vezetői is sokat segítettek a megváltozott helyzetben.

– A munkatársaim nagy veszélyben voltak. Különösen azok, akik a családsegítés és a házi segítségnyújtás területén dolgoztak, nekik otthonaikban kellett felkeresniük a családokat. Van olyan kollégám, aki megfertőződött és fél évig lábadozott. A feloldások jelentős változást hoztak az életünkben, mégis azt gondolom, ez az eltelt időszak nem múlik el nyomtanul az életünkből.

Védettségi igazolvánnyal ismét látogathatók az idősotthonok, s a lakók is hazalátogathatnak. Már beindult a klub­élet is: a boccia mellett kisebb összejöveteleket tartanak, a pünkösdikirály-választás is az idén már a hagyományos lángospartival indult. Várhatóak kirándulások, fagyizások az időseknek; és tervezik a táborokat is a családsegítő munkatársai.

Mecsei Ilona a legutóbbi anyák napi ünnepségen jelentette be az idősotthonok látogatására vonatkozó szabályok enyhítését

Védettségi igazolvánnyal ismét látogathatók az idős­otthonok

A közelmúltban mutatták be a Jerusalema-örömtáncot az ESZI dolgozói.