„Nem lehetek eléggé hálás” – az esztergomi kórházba üzent a felgyógyult covidos

Megható üzenetet kapott az esztergomi Vaszary Kolos Kórház egy ott kezelt covidos betegtől.

A Vaszary Kolos Kórház a hivatalos oldalán osztotta meg egy korábban az intézményben koronavírussal kezelt betegük bejegyzését. Halász Lászlót csaknem két hétig ápolták a kórházban, gyógyulása után pedig egy posztban köszönte meg az intézmény dolgozóinak munkáját. Ennek szerkesztett változatát közöljük.

„Köszönetet szeretnék mondani itt, a Facebookon! Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház minden takarítójának, betegszállítójának, ápolóknak, nővéreknek, doktoroknak, az én esetemben különösen a belgyógyászat második emeleti Covid-osztálynak! Mindenki, aki azon az osztályon dolgozik, reggel 6-tól este 6-ig felváltva, de mindannyian mindent megtesznek mindenkivel, kivétel nélkül. A kedves szavak már önmagában is gyógyuláshoz vezetnek, a kedvesség, a bátorítás és a figyelmesség, ami azt az osztályt jellemzi. Mindenki felkészülten várja a betegeket, ha bekerülnek az intézménybe. 12 napig voltam bent, ebből 8 napot az őrzőben. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki részt vett a gyógyulásomban, soha nem feledem, hogy milyen emberségesen vigyáztak ránk, betegekre. Remélem, hogy sok helyre eljut ez a kis üzenet, mert akármilyen nehéz most az egészségügyben dolgozóknak, mégis becsülettel tették azt, amihez a legjobban értenek, vagyis a betegek gyógyítását. Nem lehetek eléggé hálás önöknek, sosem felejtem el azt, amit értem, értünk tettek és tesznek most is, ezekben a napokban is! Köszönöm szépen még egyszer a példamutató munkájukat, remélem, hogy itt, Magyarországon is idővel könnyebb, szebb napok jönnek!

Őszinte tisztelettel a volt betegük,

Halász László”

(Főoldali képünk illusztráció. Fotó: MTI/Balogh Zoltán)