Nem kötelező a maszkviselés az autizmussal élő embereknek

A járványhelyzettel kapcsolatban hozott kormányrendelet alapján nem kötelező maszkot viselniük az autizmussal élő személyeknek. E különlegességgel élők országos érdekvédelmi szervezete, az Autisták Országos Szövetsége már a járvány első hullámában kérte a mentességet. Hosszú hónapok tárgyalásainak, egyeztetéseinek eredménye, hogy megszülethetett a kormányrendelet.

– Az autizmussal élők számára minden változás nehézséget jelent. A járvány érkezésével tapasztalt bizonytalanság, a sok új szabály mellett az egyik legnehezebb számukra a kötelezően viselendő új kiegészítő volt, amely tovább bonyolítja az amúgy is nehezen megvalósuló kommunikációt. Sokan még jobban bezárkóztak, mert a maszk viselése miatt sem mertek az utcára lépni – mondta Sugár Gabriella, a Léleksegítő Alapítvány Kék Madár Szülőklubjának vezetője.

Hozzátette: fontos azonban, hogy mindenki tisztában legyen a mentességgel kapcsolatos jogszabályokkal, hiszen igazolni is kell egy-egy ellenőrzés során az érintettséget. A Kék Madár Szülőklub zárt közösségi csoportjában ezért már közzétették a kihirdetés utáni szabályozást, ugyanis a kormányrendelet szerint dokumentumokkal igazolni kell a közterület-felügyelet, vagy a rendőrség munkatársainak ellenőrzéskor, hogy miért nem visel maszkot az érintett.

– Az autizmust igazoló dokumentumot mindenkinek magával kell hordania. Ennek egyik módja az Autisták Országos Szövetsége által kiállított AOSZ-kártya, amelynek igénylését az érdekvédelmi szervezet a helyzetre való tekintettel egyszerűsítette, meggyorsította. Ezzel kapcsolatos részletek a szervezet honlapján olvashatóak (aosz.hu). A maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentességet emellett az állapot fennállását bizonyító dokumentummal, orvosi igazolással is igazolni lehet.

Sugár Gabriella kiemelte: a mentesség ellenére mégis az a legoptimálisabb, ha sikerül elérni az autizmusban érintetteknél, hogy megtanulják, megszokják viselni a maszkot, ezzel is megóvva őket és a környezetüket a koronavírus-fertőzéstől. Ehhez is találnak segédanyagokat az érdekvédelmi szervezet és a szülőklub csoportjában.

Jónak lenni jó!

Az elmúlt időszakban több híresség is ráirányította a figyelmet az autizmussal élőkre. A Sztárban Sztár győztese, Szabó Ádám az Együtt az Autistákért Alapítványnak ajánlotta fel egymillió forintos fődíját. Ennek az alapítványnak szervez gyűjtést az idén a közmédia jótékonysági akciója is, a Jónak lenni jó. A felajánlásokból egy olyan központ létrehozását támogatják, ahol a szakemberek diagnosztizálni tudják az autizmust és terápiás megoldásokat javasolhatnak. A szervezők várják a művészek, sportolók személyes tárgyait is, amelyeket elárvereznek. December 20-án egész napos műsorfolyammal zárul a kampány. Az autista gyerekeket és családjaikat a 13 616-os számot tárcsázva vagy ugyanerre a számra küldött sms-sel lehet támogatni.