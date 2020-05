Biztonságosabb és esztétikusabb lett a nemrég felújított középkori út. Végigmentünk a 200 fokos lépcsőrsoron és gyönyörködtünk a panorámában.

Másfél év zárva tartás után megújult az esztergomi Macskalépcső, amelyet a közelmúltban már a látogatók is birtokba vehettek. Esztergom egyik legrégebbi, középkorban kialakított lépcsősora a Vizivárost köti össze a Várheggyel. Legutolsó, 2002-es felújítása óta a lépcsősor állapota nagyon leromlott, és a hegyoldallal párhuzamosan futó szakasza életveszélyessé vált, ezért volt szükség a felújítására.

A felújítással nemcsak biztonságosabb lett a lépcsősor, hanem esztétikusabb is. A hegyoldal feljebbi szakaszán új nyomvonalon fut az út, a régi útvonalon pedig feltárási munkákat végeznek. A régi fakorlát helyett új, lámpákkal felszerelt fémkorlátot kapott a lépcső, az utat murvával szórták. Emellett kis fapadokkal ellátott pihenőhelyeket is kialakítottak. A 200 lépcső megmászása közben nem is árt megpihenni, és a csodás panorámában gyönyörködhet az arra járó.