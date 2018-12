Nem felejtik a dorogi bányászat ikonikus alakját

Zsigmondy Vilmos halálának 130. évfordulója alkalmából szerveztek megemlékezést a dorogi gimnáziumban, amely 2003 óta viseli az egykori bányamérnök nevét.

Az iskolai rendezvény első felvonásában a gimnázium tanulói elevenítették fel Zsigmondy Vilmos történésekben gazdag életútját. Elmondták: az 1848-as forradalom és szabadságharc idején a romániai Resicán tevékenykedett, ahol az ágyú-, kard-, szurony- és bombagyártást irányította. A harcok leverése után, bár halálbüntetésre számított, helyette nehéz vasban letöltendő várfogságra ítélték. Szabadulása után gróf Sándor Móric annavölgyi bányáját nyolc éven keresztül vezette.

– Bár később az ország különböző területeire szólította a kötelessége, a térség sosem felejtette el Zsigmondy nevét – hangzott el a megemlékezésen.

A fiatalok múltidézése és a bányászhimnusz eléneklése után Csath Béla vasokleveles bányamérnök, ipartörténész Szobrok Zsigmondy Vilmosról címmel tartott előadást. Megtudtuk, hogy 1895-ben Széchi Antal szobrászművész elkészítette az egykori mellszobra hirdette emlékét.

– A hazai bányászat, a geológia egyik nemes szívű személye, ki szerény és nagy szívóssággal végzett munkáival mindig a nemes célra törekedett, aki egyenes szóbeszéddel érvényre juttatta elképzeléseit – mondta Csath Béla. Hozzátette: az artézi kútfúrás képviselőjének hazafiságát a szabadságharcban betöltött szerepe is bizonyítja.

– Zsigmondy Vilmos emléke mindaddig áldott lesz, amíg magyar geológus és bányász él e széles világon – zárta gondolatát a gyémántokleveles bányamérnök.

Nyolc esztendőt töltött Annavölgyön

Miután Zsigmondy Vilmos Annavölgyre érkezett, élénken kezdett érdeklődni a bányaterület földtani felépítéséről és szerkezetéről. Hantken Miksa bányamérnök-geológussal remek szakmai kapcsolatot alakítottak ki, akivel közösen tanulmányozták a rétegeket. Zsigmondy az új ismeretek birtokában biztos volt abban, hogy a próbafúrások segítségével pontosabban meghatározhatják, hogy milyen mélységben rejlik a kőszén.

Zsigmondy Vilmos ugyan csak nyolc évet töltött el a bánya élén, mégis távozása után is kapcsolatban maradt a területtel. Az időközben a Kőszénbánya és Téglagyár Társulat Pesten elnevezésű társasághoz került terület irányításában különböző pozíciókon keresztül élete végéig részt vett.

A gimnázium története dióhéjban

A dorogi gimnáziumot – amely 2003 óta viseli Zsigmondy Vilmos bányamérnök nevét – 1969-ben alapították. A felmenő rendszerben gyarapodó gimnázium 1970-ben költözött be az Otthon téren található kétszintes épületbe.

A folyamatosan változó igények és a diákok létszámának növekedése érdekében 2000-ben és 2001-ben a gimnáziumi osztályok mellett informatikai szakközépiskolai osztályt is indítottak. Az iskola történetében a következő mérföldkövet a 2014-es esztendő jelentette, amikor is a gimnáziumi osztályokban katonai és belügyi-rendészeti orientációjú csoportok indultak. A 2018/19-es tanévben pedig a városi koncepcióhoz igazodva indult be a magyar–angol két tanítási nyelvű képzés.

