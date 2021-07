Nem engedi el a diákok kezét a kitüntetett kecskédi iskolaigazgató

Rangos kitüntetéssel mehetett nyugdíjba dr. Karácsonyiné Handl Mária, a kecskédi iskola igazgatója, de a diákok között marad.

Dr. Karácsonyiné Handl Mária nemrégiben díszoklevelet vehetett át Grúber Zoltántól. A kecskédi polgármester a díjjal több évtizedes lelkiismeretes, átlagon felüli munkáját, valamint a település közéletében kifejtett tevékenységét köszönte meg. A nyugdíjba vonuló igazgatóval a Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskolában eltöltött csaknem 40 évről is beszélgettünk.

– Kollégái stílszerűen búcsúztatták: újra diák lehetett néhány percre, akinek fajsúlyos kémiai kísérleteket kellett végrehajtania…

– Nagyon meghatódtam. Méltó búcsú volt az utolsó tanítási napomon. Kémia-biológia szakos tanárként kerültem a Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskolába, 1983-ban. Kimondani is sok, hogy csaknem négy évtizeddel ezelőtt léptem át először az oktatási intézmény küszöbét. Végigjártam a ranglétrát. Voltam pedagógus, aztán az utóbbi 25 évben vezetői posztot töltöttem be. Intézményvezető-helyettesként, később már igazgatóként. Szerencsésnek tartom magam, mert azt csinálhattam, amit szeretek.

– Ha jól tudom, továbbra sem engedi majd el véglegesen az iskolások kezét. Utódja számíthat a további támogatásra?

– Óraadó pedagógusként kezdem a szeptemberben induló tanévet. Az utódom rátermett és ügyes. Biztos kezekben lesz továbbra is az iskola, mert évek óta együtt dolgozunk és közös alapértékeket vallunk.

– Milyen alapértékkel rendelkezik egy jó pedagógus?

– Elsősorban következetes, messzemenőkig türelmes, empatikus és hiteles.

– Ilyen volt ön is?

– Igyekeztem megfelelni a mindenkori elvárásoknak. A számok azt mutatják, hogy nagyot nem tévedtem. Sikerült elérnem a diáklétszám emelkedését, a mai napig vannak 30 feletti osztálylétszámok. A kecskédi oktatási intézményt az elmúlt évek során többször összevonták más iskolával, ebből adódóan többször átesett névváltoztatáson, a fenntartó szerepe is megváltozott, de a nehézségek ellenére is mindig sikerült évről évre fejlődnünk. A zene- és a néptáncoktatás terén is nagy lépéseket tettünk, sőt, sikerült elérnem azt, hogy német nemzetiségi iskola lévén második nyelvként az angolt is tanulják felső tagozaton a gyerekek.

– Mit tart a legnagyobb sikernek a pályája során?

– Az itt töltött negyven év minden egyes percét. Az összes örömével és bánatával együtt. A gyerekek szemében látok egyfajta csillogást, ami meggyőz arról, hogy szeretnek ide járni. Jó érzéssel tölt el, hogy tornateremmel és még egy szinttel bővült az iskola – bár ezek nem a vezetésem alatt történtek, mégis nagyszerű eredmények. Továbbá elmondhatjuk, hogy minden teremben interaktív táblák vannak.

– Mi várható ezután? Mivel tölti majd nyugdíjas éveit?

– Egyelőre a család teljesen lefoglal. Most több idő jut a két gyermekemre és öt unokámra. A maradék időmben szívesen kertészkedem, és nagyon várjuk a férjemmel együtt, hogy végre utazhassunk.

– Említette a pályája méltó zárását. A nemrégiben átvett községi díj is az lehet…

– Természetesen. Viszont nem egyéni érdem, nagyszerű tantestülettel dolgozhattam, amelynek tagjai mindenben támogattak és segítettek. Van egy mondás, miszerint a kormányos adja meg az irányt, de a csónak csak akkor ér célba, ha az evezősei is megfelelően dolgoznak…