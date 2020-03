Nem áll le a komáromi új Duna-híd építése a járvány idején

– A héten megpróbáljuk növelni a most nyitva tartó átkelőhelyek számát a magyar-szlovák határon a magyar és szlovák állampolgároknak, illetve az áruforgalomnak – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter március 30-án hétfőn. A politikus kifejtette: „az ilyen nagy bajban és az ilyen nehéz helyzetekben, mint a jelenlegi, mutatkozik meg igazán, hogy milyen nagy mértékben vagyunk egymásra utalva” a szomszédos országokkal.

Különösen így van ez Szlovákiával, amely Magyarország harmadik legjelentősebb kereskedelmi partnere. Ahogy a külügyminiszter hozzátette: „mi a negyedikek vagyunk Szlovákia hasonló rangsorában”. Közölte: a határ menti közösségek kapcsolatai rendkívül szorosak, több százezer magyar, illetve szlovák él a határ közvetlen közelében, nekik létfontosságú a határ megfelelő szabályok melletti, kontrollált átjárhatósága.

Mint arról már beszámoltunk, március 19-én már hat határátkelőt, nyitottak meg az ingázók előtt, majd 20-ától a komáromi átkelőn átléphetik a határt is munkáltatói igazolással és személyi okmányokkal az ingázók.

Szijjártó Péter és a szlovák miniszterelnök-helyettes, gazdasági miniszter abban maradtak, hogy március 31-e keddtől magyar és szlovák állampolgárok újra használhatják a somoskőújfalui határátkelőhelyet is. Ez rendkívül fontos abból a szempontból, hogy magyar és szlovák állampolgárok, akik a határ túloldalán dolgoznak, elvégezhessék a munkájukat – mondta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: az is világos, hogy a két ország határán az áruk forgalmának szabad áramlása alapvetően meghatározza az ellátás biztonságát mindkét országban. Ezért azt az általános megállapodást kötötték, hogy ezen a héten megpróbálják növelni a most nyitva tartó nyolc, keddtől kilenc átkelőhely számát, hogy a két ország ellátásának biztonságát garantálhassák, és az áruk a lehető legkevesebb várakozással juthassanak át a határon.

Közölte: ez a közös előterjesztés a hét közepéig elkészül, és remélhetőleg a hét második felében már újabb határátkelőhelyeket adhatnak vissza a magyar és a szlovák állampolgároknak, illetve az áruforgalomnak. A külügyminiszter kitért rá: megállapodtak arról is, hogy a Komárom és Révkomárom közötti új híd építését nem állítják le, hanem mindent megtesznek azért, hogy a hidat idén átadhassák. Ez újabb komoly könnyítést jelent majd a magyar-szlovák határon – tette hozzá.

Az építkezésen is fontos a védekezés

A komáromi új Duna-híd beruházója , a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) honlapján közzétett tájékoztatás szerint a kormány járvány elleni intézkedéseivel összhangban, a koronavírussal való fertőzés kockázatának csökkentése érdekében megelőző intézkedéseket rendeltek el a cégnél. Ahogy írják, a társaság irodaépületeiben fokozott higiéniai intézkedéseket vezettek be és fokozott takarítást, fertőtlenítést rendeltek el a munkahelyeken.

A tisztálkodási és kézmosási lehetőségeket a járvány veszélyhelyzet által megkövetelt szinten biztosítják, valamint speciális fertőtlenítőszereket szereztek be, amelyből folyamatosan utánpótlást biztosítanak.

Ahogy a közleményben kiemelik, a kialakult helyzet jelen pillanatban nem befolyásolja a NIF Zrt. beruházásában zajló projektek előrehaladását. A NIF Zrt.-vel szerződésben álló kivitelezők egyénileg szabályozzák a munkavállalóik tájékoztatásával és védelmével kapcsolatos intézkedéseket. Tájékoztatásuk alapján elmondható, hogy a zárt térben dolgozó munkavállalóik esetében a NIF Zrt.-nél alkalmazottakhoz hasonló intézkedéseket vezettek be.

A szabadban, munkaterületen dolgozó munkavállalók számára speciális egyéni védőeszközöket, például maszkot, felszereléseket és fertőtlenítőszereket szereztek be, és folyamatosan osztanak ki. A munkahelyeken és munkaterületeken fokozott takarítást, fertőtlenítést rendeltek el. A tisztálkodási és kézmosási lehetőségeket a járványhelyzet által megkövetelt szinten biztosítják.