Nem akárhova kértek autogramot Győrfi Páltól Komáromban

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az elmúlt hónapokban szinte mindenhol vendég volt. Több társadalmi célú hirdetésben hívta fel a figyelmet a járványügyi teendőkre, a helyes maszkhasználatra. Szombaton a komáromi Kemence Egyesület vendége volt, szívesen válaszolt kérdéseinkre.

– Komáromban vagyunk, 2007-ben, néhány száz méterre innen egy vonatbalesetnél tájékoztatta lapunk olvasóit is. Emlékszik még erre a balesetre?

– Tizennyolc éve vagyok az Országos Mentőszolgálat szolgálatában, azóta minden nagyobb balesetnél ott vagyok a helyszínen. Ezek között voltak vasúti balesetek is. A komáromira is emlékszem, mint ahogy itt van bennem a balatonszentgyörgyi turistabusz baleset, a siófoki vonat-busz szerencsétlenség, vagy a Hableány hajó tragédiája a Dunán. Ezek soha ki nem törlődő emlékek.

– Szóvivői kinevezése óta, tizenhat éve nap mint nap hasonló szörnyű balesetekről (is) tájékoztatja a sajtó képviselőit. Mennyi idő alatt dolgoz fel egy-egy történetet?

– Gyerekkorom óta a mentőszolgálat vonzásában élek. Amikor tizennyolc évesen jelentkeztem mentőápolónak, hamar kiderült, a lelki alkatom alkalmas arra, hogy ezeket a tragédiákat feldolgozzam. Nem azért, mert lelketlen vagyok, vagy kőből van a szívem, hanem megvannak a módszereim. Egy része ösztönös, más részét tanulja az ember: hogy lehet a lelki egyensúlyt visszanyerni, megtartani. Extrovertált alkatú embernek tartom magam, nem vagyok zárkózott típus. Az a tapasztalatom, akik zárkózottak, azok nehezebben tudják ezeket az élményeket másokkal megosztani, így nekik talán kicsit nehezebb a feldolgozás is. Nekem mindig könnyebben ment a kollégákkal, családommal átbeszélni, mi mindenen mentem keresztül. Már a mentőszolgálatnál is van pszichológus hálózat, ha szükséges, akkor ők is segítenek.

– Említettük, hogy tizenhat éve a mentőszolgálat szóvivője. Mi a titka? Hasonló munkakörökben általában egy-két évet töltenek el mások.

– Abból a generációból, akikkel együtt kezdtem – például a rendőrségnél Garamvölgyi László, a tűzoltóságnál Dobson Tibor, a határőségnél Orodán Sándor, a vám- és pénzügyőrségnél Sipos Jenő, hogy csak a kéklámpás szervezeteket említsem – már csak én vagyok abban a pozícióban, ahol kezdtem. Ennek az egyik oka, hogy nagyon szeretem a munkám. Jöttek más állásajánlatok, de egy sem volt olyan, ami ennyire rólam szólt volna, mint a mentőszolgálat. Az éremnek két oldala van, a munkáltatóm sem cserélt le engem. Azt gondolom, egy ilyen szervezetnél fontos az állandóság, biztonság, így ha nagy hibát nem követtem el, valószínűleg nem volt értelme lecserélni.

– A napokban a helyes maszkhasználatot mutatta be egy videóban. Az elmúlt héten vonatokon, villamoson utazva azt láttuk, sok ember még most sem húzza fel az orrára a védőeszközt. Sőt, néhány kalauz sem. Mit lehetne még tenni, hogy az emberek megértsék a helyes maszkhasználat fontosságát?

– A maszkviselés szabályait már ezerszer elmondtuk, de úgy látszik, még mindig nem elégszer. Maszkban is lehet beszélni, levegőt kapni. Sokan mondják, hogy nem jut elég oxigén a szervezetbe, ha maszkban vagyunk. A mentőszolgálat Facebook-oldalára feltöltöttünk egy videót, ahogy egy kis műszerrel néztük, mennyi a vér oxigénszintje maszkban és anélkül. A vér oxigénszintje semmit sem változik. Nyilván nem kellemes ebben dolgozni, de elkapni a betegséget sokkal kellemetlenebb. Az igazi megoldás a védőoltás lesz erre a problémára.

– Megyénkben is sokan várnak arra, hogy a mentők elvégezzék a tesztelést. Van erre kapacitás?

– A járványügyi mintavételben való közreműködés teljesen új számunkra. Hosszú időn keresztül napi száz-kétszáz címre kellett kimennünk, az elmúlt hetekben ez ugrásszerűen megnőtt. Már napi ötezer címet kapunk országosan. Ehhez erősítettük a kapacitásunkat, rendszerint 24–48 órán belül kiérünk a címekre mintavételt készíteni. A levett mintát megfelelő körülmények között a laborba kell juttatni, el kell végezni a laborvizsgálatot. Ez a rendszernek órási erőpróba. Mindig elmondjuk, hogy tisztán lássák az emberek: igyekszünk mindenhová gyorsan odaérni, de ne gondolják ezt életmentő beavatkozásnak. Ha valakinek panaszai vannak, akkor úgyis azt fogjuk mondani, tíz napig maradjon otthon. Ha még rosszabbul van, akkor sajnos be kell vinni a kórházba, ahol megkapja a kezelést. A mintavételnek járványügyi jelentősége van, hogy lássuk, hogyan mozog az országban a vírus.

– Várhatóak fejlesztések megyénk mentőállomásain?

– Az elmúlt években le tudtuk cserélni a régi autókat a sárga kocsikra, amelyek a világ legkorszerűbb autói közé tartoznak. Műszercsere-program is zajlott az elmúlt évben. Mindig vannak olyan eszközök is, amelyeket az önkormányzatok segítségével tudunk beszerezni, például itt Komáromban is. Ezek nem tartoznak az alapfelszereléshez, mégis hasznosak. Ez az időszak a helytállásé, utána lehet az újabb fejlesztésekre koncentrálni.

– Ígérte, hogy ellátogat a komáromi Jánoska cukrászdába, ahol tavasszal, a koronavírus-járvány első hullámának idején Győrfi Pál-torta készült…

– Azt tervezem, hogy a családommal fogok elmenni oda, de most csak Aliz, a kilencéves lányom tudott eljönni velem.

– A közösségi portálon láttuk, hogy csütörtökön a labdarúgó Szuperkupán járt kisfiával. Mentős szemmel milyen tapasztalatai voltak? Melyik csapatnak szurkoltak?

– Ebben az időszakban mindenki egy kicsit érzékenyebb. Tavasszal és nyár elején volt némi derű is a hétköznapokban, ez mára inkább feszültséggé vált, és jó lenne ezen változtatni. Ez egy olyan sportesemény volt, amelyen minden szabályt betartottak. Aki ott volt, tanúsíthatja. A szervezőktől ötszáz mentődolgozó kapott tiszteletjegyet, amit köszönünk. Mi a Bayern Münchennek szurkoltuk, mert a Barcelona után ez a csapat kisebbik fiam, Ádám kedvence.