Nehezen találnak óvodát az SMA-s Ábrisnak

A három éves Ábris már nagyon szeretne óvodába járni, azonban egyelőre nem találtak a környéken számára olyan intézményt, ahol fogadnák. Ábris ugyanis gerincvelői izomsorvadással született, ezért kerekesszékhez kötött.

Béry-Januskó Ábris hamarosan betölti a négy évet, azonban még mindig nem járhat óvodába. A vidám, sokat mosolygó kisfiú már alig várja, hogy a többi gyerek közt tölthesse a napjait. Édesanyja, Flóra évek óta keresi azt az óvodát, ahol fogadnák a fiát. Úgy gondolja, hogy Ábris szociális fejlődésének nagyon jót tenne, ha a napjait kortársaival együtt tölthetné. A helyzet azonban korántsem egyszerű. Bár a megyében vannak speciális intézmények, de ott szellemileg sérült kisgyerekekkel foglalkoznak, Ábris pedig szellemileg ép, az átlagos óvodákat pedig a kerekesszék rettenti vissza.

Tavasszal megoldódni látszott a probléma. Az édesanya talált egy Budapesthez közeli magánóvodát, ahol azt mondták, hogy szívesen fogadják a kisfiút. Flóráék kétszer is jártak az intézményben, és telefonon is többször egyeztetett a vezetőséggel, hogy mire is lenne szüksége Ábrisnak. Mindenre azt a választ kapta, hogy megoldják. Azonban hiába várták, nem érkezett hír a beiratkozásról. Végül az édesanya felhívta az intézményt. Ekkor közölték vele, hogy mégsem mehet Ábris szeptembertől hozzájuk.

– Kifizetett előleg ide, aktív, beíratott státusz oda, így döntöttek június közepén. A vezető beszélt a kollégákkal, akikkel arra jutottak, hogy nem tudják megoldani, hogy kielégítsék Ábris szerintük speciális igényeit. Nem tudnak neki külön, kiemelt figyelmet biztosítani – írta szomorúan Flóra a közösségi oldalára, aki szerint attól, hogy Ábris kerekesszékes még ugyanolyan élénk és eszes fiúcska, mint bármelyik kortársa. Nincs szüksége állandó, kiemelt figyelemre. Önállóan tud enni, és teljesen szobatiszta, csak a vécére kell segíteni kimenni.

– Még csak nem is arról van szó, hogy megpróbálták volna. Hogy elkezdünk járni az óvodába és pár hét után kiderült volna a számukra, hogy ez túl nehéz, nem tudják vállalni – mondta szomorúan Flóra, aki továbbra sem adja fel, hogy Ábrisnak óvodát találjon szeptembertől. Azonban ahogy telik az idő, ez egyre kilátástalanabb, hiszen vége a beiratkozásnak, a legtöbb hely mostanra már betelt.