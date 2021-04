Négymilliós nyitás: az esztergomi háziorvos nem csak a védetteknek üzent

Az enyhítések lépcsőzetes bevezetése kevésbé fegyelmezettebb viselkedésre ösztönöz sokakat. Dr. Bense Tamás azonban lehűtötte a kedélyeket, hiszen a vírus még jelen van. A háziorvos az oltások adta védettségekről is beszélt.

A Covid-járvány több mint egyéves története fordulópontjához érkezett, amikora minap kinyithattak a vendéglátóhelyek teraszai, illetve kerthelyiségei. A hétvégéjén Tatán is tömve voltak a teraszok. Szombat este Esztergom belvárosában pedig szó szerint fiesztahangulat uralkodott. A nagy lazítás miatt sokan a maszkról is elfeledkeztek. Ráadásul amikor elérjük a négymilliós oltottságot, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők további előnyöket élvezhetnek majd. Dr. Bense Tamás esztergomi gyermekorvost kérdeztük a lazítások és lazuló hozzáállás okán.

Az orvos óvatosságra int

Doktor Bense szerint még óvatosan kell kezelni ezt az oltottsági számot és nem szabad, hogy fölösleges biztonságérzet keletkezzen: a lazítás mellett a védekezés ugyanolyan fontos.

Valóban magam is láttam, hallottam, hogy lazult a fegyelem a hétvégén. Bár enyhe megnyugvásunk lehet, de ettől függetlenül az alapszabályokat továbbra is be kell tartani

– hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy az oltás a fertőzés súlyos lefolyásától, a szövődményektől védi meg az oltottat, így az hordozhatja a vírust.

– Legyünk tudatában, hogy a második oltás után is csak 2-3 héttel alakul ki az a maximális védőhatás, ami egyénileg változhat. És nem szabad elfelejteni, hogy aki a két oltást megkapta és letelt a 2-3 hét, még hordozhatja a vírust – tette hozzá.

Négymilliónál is javasolt az óvatosság

Jelenleg (cikkünk publikálásakor – a szerk.) még ugyanazok a szabályok vonatkoznak oltott és nem oltottra. A háziorvos azonban óvatosságra int a nyitás következő szintjén is.

– Mivel egy oltott is hordozhatja és tovább is adhatja a vírust, így ők is tartsák a megfelelő védőtávolságot. Erre jómagam inkább 2 métert javaslok. Számukra a maszk így biztonságosan levehető, de az a tanácsom, hogy ez is inkább csak az evés idejére történjen. Beszélgetés közben javasolt visszavenni a maszkot: a beszéd, pláne a tüsszentés, a köhögés akár 5-6 méteren belül is repítheti a kórokozót. Erre az oltottak is figyeljenek, oltatlan társaik miatt is. Fertőtlenítésről, kézmosásról továbbra se feledkezzünk meg – kérte az orvos.

Erre rímelnek egyébként a tatai éttermek védőintézkedései is, amelyeket a négymilliós nyitás után léptetnek életbe:

Mekkora átoltottság kell a nyájimmunitáshoz?

Bár az oltási számokkal jól állunk, ez még kevés a nyájimmunitás kialakulásához, emelte ki Bense doktor, hiszen a Covid-19 variánsai is jelen vannak. Elmondta: a teljes lakosság 70 százalékos átoltottságánál már beszélhetünk nagyfokú védettségről. De az ideális a nyolcvan százalék, amikor már beszélhetünk nyájimmunitásról. Ehhez még hozzájönnek a már fertőzésen átesettek is.

– Meggyőződésem, hogy a vírusok terjedése a 80 százalékos átoltottságnál lehet korlátozott. A fertőzésen átesettek azonban egy bizonytalan szám, hiszen van, aki nem jelentette, vagy nem is tudott arról, hogy fertőzött volt – tette hozzá.

Oltási tünetek enyhítése mértékkel

Az orvos az oltási reakciókról is szót ejtett, amelyek jórészt duzzanat, hőemelkedés lehet. Azt tanácsolta, hogy ez esetben olyan fájdalomcsillapítót vegyen be az oltott, amit már ismer. Az oltóanyagok egyik fájdalomcsillapító használatát sem zárják ki, a páciens a saját esetleges betegségéhez, érzékenységéhez képest vegyen be gyógyszert.

Arra azonban mindenképp figyelni kell, hogy ne adagoljuk túl a fájdalomcsillapítót. Allergiás reakció, köhögés, nehézlégzés esetén pedig mindenképpen forduljunk orvoshoz.

Az orvos kiemelte, hogy megyénkben meglehetősen nagy az érdeklődés az oltásra, és a családorvosok bő felvilágosítást adnak ezzel kapcsolatban. Aki rizikós, eleve úgy irányítja az orvos, hogy a megfelelő oltóközpontba mehet.

– Tudatosult az emberekben, hogy az az oltás a jó oltás, amely benne van az emberben. Persze vannak, lehetnek mellékhatások. A nagy számok törvénye alapján, több millió oltásnál előfordulhat egyénileg komolyabb probléma is.

Ahogy egy egyszerű fájdalomcsillapítónál is lehet anafilaxiás reakció. Ám az oltás előnyös tulajdonságai elnyomják az ezzel kapcsolatos oltási elbizonytalanodást.

– tette hozzá.