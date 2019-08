Négy megyei település életét is megkönnyíti az útfelújítás a Magyar Falu Programban

Az idén folytatódó útfelújítási program részeként 250 kilométernyi útszakasz újul meg országosan, amelyről Vértessomlón tartottak sajtótájékoztatót.

A Magyar Falu Program első ütemében szereplő útfelújítási munkálatokról tartott augusztus 5-én délelőtt sajtótájékoztatót Környe és Vértessomló között, az Árpád-kori templom mellett Gyopáros Aladár Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Cseresznyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára és Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője, valamint Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Elhangzott, állami forrásokból lehetőség nyílik egy élhetőbb vidék kialakítására – immáron közlekedési szempontból is. Megyénkben két mellékút kap új burkolatot, az egyik Környe és Vértessomló között, míg a másik Bajót és Bajna közötti több mint két kilométeres útszakasz.

– Az idén már 50 milliárdos kormányzati forrás áll rendelkezésre, amelynek köszönhetően 250 kilométernyi falusi útszakasz újul meg. Így a vidék népességmegtartó képessége szempontjából kiemelten fontos összekötő- és bekötőutak rendbetételére lesz lehetőség, amely későbbiekben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési és fenntartási feladatait is megkönnyíti majd – mondta el Gyopáros Aladár Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Az útfelújítás megyei vonatkozásáról Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője beszélt, aki a program kapcsán újabb plusz kormányzati támogatás lehetőségét látja a megyei úthálózat fejlesztésében.

Általánosságban az egyes projekteknél elmondható, hogy a szükséges helyeken új alapréteget építenek be a szakemberek, a lokálisan teherbírását vesztett felületeken a rossz burkolatot elbontják és új teherbíró pályaszerkezetet építenek be a kivitelezők. A pályaszerkezet cseréket követően kiegyenlítő réteg beépítésével a meglévő burkolat egyenetlenségei kerülnek megszüntetésre, majd erre a felületre új kopóréteget terítenek.

A szakemberek az út menti területeken is elvégzik a szükséges munkákat, például az árkok tisztítását, a vízelvezetést is helyreállítják, új közlekedési táblákat helyeznek ki és a projekt végén az új kopórétegre természetesen új burkolati jelek is kerülnek. A munkálatok általában félpályás korlátozás mellett valósulnak meg.

Az országos közúthálózaton 2010 óta összesen mintegy 5500 kilométernyi út újulhatott meg, csaknem 690 milliárd forint értékben. A felújítások a következő években is kiemelt prioritással folytatódnak, ugyanis a Magyar Állam központi, költségvetési forrásokból, a Magyar Falu Program keretében éves szinten 50 milliárd forint értékben indított el olyan útfelújítási programot, amely elsősorban a mellékutak helyreállítását célozza meg. Ezzel a vidék népességmegtartó képessége szempontjából kiemelten fontos összekötő- és bekötőutak rendbetételére lesz lehetőség, amely a későbbiekben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési és fenntartási feladatait is megkönnyíti majd.