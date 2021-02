Januárban mintegy 90 ezer állatot kellett leölni egy Ács közeli pulykatelepen a vírus miatt.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) február 8-án feloldotta Komárom-Esztergom megyében a madárinfluenza miatt elrendelt védőkörzeteket, mivel január 6-a óta nem regisztráltak új esetet a megyében – közölte honlapján a szervezet.

Tájékoztatásuk szerint a megye érintett baromfitelepein jelenleg is zajlanak a végfertőtlenítések, a munkálatok várhatóan a jövő hét elejére fejeződnek be. Amennyiben a járványügyi helyzet továbbra is kedvezően alakul, úgy február 17-én a megfigyelési körzeteket is feloldhatják, újraindulhatnak a belföldi és az Európai Unióba irányuló szállítmányok.

Ahogy arról beszámoltunk, a Nébih korábban több, Ács közelében található pulykatartó telepen rendelte el mintegy 90 ezer állat leölését, mivel az állatok között megjelent a madárinfluenza vírusa.

Emberre nem veszélyes A közlemény szerint a baromfiállományok védelme érdekében elengedhetetlen a zártan tartás, valamint a járványvédelmi előírások szigorú betartása. Az állatokat egyebek mellett a vadon élő madaraktól védett, teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen kell etetni és itatni. A takarmányt és az almot szintén zárt, fedett helyen kell tartani és a tárolás során biztosítani kell, hogy ahhoz idegen fajú állat ne férjen hozzá.

A hatóság kiemelte, hogy a most is kimutatott H5N8 altípus kapcsán eddig még nem fordult elő emberi megbetegedés Európában, a baromfitermékek továbbra is biztonsággal fogyaszthatók.

A H5N8 vírustörzs először 2014 elején Ázsiában okozott járványt a baromfiállományokban, majd 2014 novemberében megjelent Európában is. Magyarországon utoljára 2020 első félévében kellett megküzdeni a betegséggel – jelezte a Nébih. Mint ismert, Ácson több mint 50 ezer pulykát öltek le a betegség miatt tavaly januárban. A telepen márciusiban oldották fel a zárlatot.

A hivatal közölte, Bács-Kiskun megyében a múlt héten az elsődleges madárinfluenza kitörés egy kilométeres körzetén belül újabb három másodlagos kitörést állapítottak meg. Mindhárom esetben tojótyúktartó gazdaságban jelentkezett a megbetegedés, ahol összesen mintegy 110 ezer állatot öltek le. Emiatt a védőkörzetek feloldása legkorábban február végén várható a megyében.