Vidám maskarában készülnek az ünnepre a naszályi sajtműhely tehenei (tündéri képek)

Búza, Lili és Bodza, a Tulipántos Sajtműhely három tehene már teljes karácsonyi lázban ég – ahogy azt a képek is tanúsítják!

Ma a többség a boltok polcain néz körül, ha tejet, sajtot, vagy más tejterméket szeretne otthonra vásárolni. Léteznek még azonban olyan gazdaságok, ahol helyben készül a sok finomság. Ilyen például a 2013 óta működő naszályi Tulipántos Sajtműhely.

– Mi a takarmánytól az asztalig kísérjük a sajtkészítés folyamatát, ami azt jelenti, hogy a teheneinknek adott élelmen keresztül a tej feldolgozásán át a csomagolásig mindent magunk végzünk – kezd bele büszkén a Tulipántos Sajtműhely történetébe Bacsák Szilvia, aki párjával és két gyermekével közösen viszi a gazdaságot. Hozzáteszi: nemcsak ők gondoznak és állítanak elő mindent, de egy csepp műtrágya nem sok, annyira sincs szükségük:

– A tehenek helyben „termelik” a szerves trágyát, azt használjuk fel, gyönyörű körforgást kialakítva ezzel – mondja nevetve Szilvia.

Búza, Lili és Bodza, a három tehén tejéből pedig nemcsak különféle ízletes sajtok, de joghurtok, tejitalok is készülnek, de a vevők akár nyers tejet is vásárolhatnak Szilviáéktól.

– Helyben, Naszályon szombatonként lehet hozzánk jönni, csütörtökönként pedig a tatabányai Gördülő kosár nevű piacon áruljuk a portékánkat fél 3-tól fél 6-ig. Emellett létrehoztunk egy közösségi oldalt Tulipántos Sajtműhely Naszály néven, ahol szintén fel tudják velünk venni a kapcsolatot az érdeklődők, és ahol a termékeinkről is bővebb leírást találnak.

Erre a közösségi oldalra kerültek fel azok a vicces, egyben nagyon szeretetteljes képek, ahol a három tehén vidáman pózol csengős aganccsal a fején, az ünnepvárás jegyében. Megtudtuk, hogy a három mókás tejelő mellett két boci is él a gazdaságban, Riska és Henike. Utóbbi még igazán csepp jószág, hiszen mindössze pár napja született. Mindezek fényében minden bizonnyal szép, meghitt lesz a karácsony a Bacsák-család otthonában – és udvarában egyaránt.