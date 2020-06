Napfény nem volt Oroszlányban, de karneváli hangulat annál inkább

Az esős időjárás miatt nem az intézmény előtt, hanem házon belül szervezték meg a tanévet lezáró és a nyarat köszöntő Napfény Karnevált. A szombati rendezvény több szempontból is rendhagyóra sikerült.

Mától, azaz június 22-től újra várja látogatóit a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, és ennek fényében a hétvége már ünnepi hangulatban telt. Szombaton Napfény Karneválra hívták a város apraja nagyját. A rendezvény 2006 óta hivatott lezárni az iskolai tanévet, ami egyben nyárköszöntő mulatságnak is nevezhető.

A hétvégi programsor azonban több szempontból is rendhagyóra sikerült. Egyrészt, a diákok a megszokottól eltérő tanévet hagytak maguk mögött a koronavírus-járvány miatt, másrészt az igazi napsütéses időszak is várat még magára. Így a szervezők jobb híján az intézmény aulájába, de az eddig már jól bevált ügyességi vetélkedőkkel várták a játszani vágyó általános és középiskolás gyermekeket. A főszereplők nem is maradtak hálátlanok. Mindenki eljött, aki csak tehette.

Szántó Marcsika nagyon elszánt volt. Rövid idő alatt több napfénytallért is összegyűjtött, amelyek egy részét kiválthatta a helyszínre kitelepült büfé kínálatával, de a vitányi híres gőzösre is jutott néhány „jegy”. Először a fajátékoknál időzött, ami az Akadálypálya a Vértesben fantázianevet kapta, azután pedig kézműves műhelyben középkori címereket rajzolt és a Gerencsérvár titkáról olvashatott.

– A Napfény Karnevál programjai minden évben más és más tematika köré épülnek, ami az idén a Vitányvár legendája lett – mondta Takács Tímea intézményvezető. – A történelmi téma stílszerű – folytatta – hiszen a Rákóczi Szövetség helyi szervezete anyagilag is támogatta a programot.

A támogatás nem mondható el az égiekről, ugyanis nem kegyelmeztek a „beton” elé szervezett habpartinak, az eső miatt lemondták a szervezők. A fiatalok körében nagyon népszerű ez a vizes elem, de senki sem csalódott, hiszen számos tennivaló várt még rá.

A rendezvény záróakkordjaként Fabók Mancsi lépett a kamaraterem közönsége elé és A háromágú tölgyfa tündére című bábelőadása volt látható.