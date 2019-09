Napelemparkot avattak a Pajtai-dűlőben Kisbéren

Hivatalosan is átadásra került Kisbéren a Pajtai-dűlőben az a napelempark, amely révén 2108 darab polikristályos napelempanel került telepítésre.

Befejeződött a napelempark építése a város határában található Pajtai-dűlőben, amit hivatalosan is felavattak. Az eseményen jelen volt a város országgyűlési képviselője, polgármestere és a Magyar Villamos Művek szakembere is.

Elsőként Sinkovicz Zoltán, Kisbér első számú választott vezetője megköszönte a döntéshozóknak, hogy beruházásukat náluk valósították meg, majd arról szólt, hogy 24.401 négyzetméternyi területet adtak nekik bérbe 25 évre, s ennek köszönhetően nem csupán a bérleti díj növeli majd a költségvetésüket, hanem a cég által fizetendő iparűzési adó szintén.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő a klímavédelem fontosságáról szólva azt emelte ki, hogy további komplex gondolkodásra nemcsak az állami vállalatoknál van szükség, hanem az önkormányzatoknál is. Épp ezért nagy a jelentősége ennek a napelemparknak, amihez hasonló már Bársonyoson is épül.

Bilinszky Péter, a Magyar Villamos Művek Zöldgeneráció Kft. programvezetője felidézte, hogy több mint 500 helyszínből választották ki a 180 legalkalmasabbat, s ezek egyike a kisbéri volt, bár a város több helyszínét is megnézték. Végül azért választották a Pajtai-dűlőt, mert a már meglévő országos villanyhálózathoz itt volt legközelebb a csatlakozási pont.

Meg kell említenünk azt is, hogy Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő ezúttal is emlékeztetett arra, hogy Kisbér városa nemrég másodszor is átvehette a „Klímatudatos Önkormányzat-díjat”, amelyhez önerős fejlesztései és ez a nagy volumenű beruházás is hozzájárult.