Fejbelőtték, megbénult, mégsem vették fel szociális otthonba

Nándor sok-sok év eltelte után is jóképű, szimpatikus férfi. Bizonyára sikeres ember lenne, ha 1995. március 24-én, nem sokkal éjfél előtt egy gyerekkori barátja nem sebesíti meg. Nem szándékosan tette, csupán a véletlenek sorozatos összjátékaként.

Nándi ugyanis 21 esztendősen Bábolnán, az úgynevezett Fa kocsmában dolgozott pultosként. Aznap is igyekezett a lehető leghamarabb kiszolgálni mindenkit. Rutinosan töltötte a feleseket, kivárta, míg a korsók tetején kisebb lesz a sör habja, s csak utána tolta az árpalét a rendelést leadók elé.

Látta ő is, hogy a gyerekkori haver erősebbnek mutatja magát, mint amilyen valójában, de nem gondolta, hogy régi pajtása végérvényesen megpecsételi a sorsát. Hajdani cimborája ugyanis akkor a tatai laktanyában szolgált szerződéses katonaként, s eltávozása alatt magánál tartotta szolgálati pisztolyát. Sokadik hörpintése után elővette azt, s bizonygatni kezdte, hogy milyen nagylegény.

Többen is mondták neki, hogy sürgősen tegye el a fegyvert, de nem hallgatott rájuk. Olyannyira nem, hogy egy csémi haverját durván meg akarta tréfálni. Ennek érdekében hátulról, a füle mögött elsütötte a revolvert. Valószínűleg azt gondolta, hogy irtózatosan megijeszti ezzel. Máig nem tudható, hogy mennyire sikerült, de az tény, a lövedék a kocsmapult mögötti tükör fémkeretén gellert kapott, s onnan Veiger Nándor bal homloklebenyébe fúródott, majd a fejtetőn át távozott.

Az áldozatot Győrben műtötték meg, s csak hónapok múlva tért magához. Később több kórházban is megpróbálták rehabilitálni, de látványos javulást sehol sem értek el. Több mint másfél év után engedték haza. Kezdetben édesanyja és édesapja ugyanúgy ápolták, mint csecsemőkorában, de hat év múlva mindez kizárólag a világrahozójára hárult. Mivel az anyák sem élnek örökké, a Nándor számára kétszeresen is meghatározóvá vált életadó asszony tavaly december 17-én szintén visszaadta lelkét teremtőjének.

Veiger Nándor talán meg sem ismerné a tettest

A gyerekkori barátból felelőtlen tettessé vált fiatalembert a bíróság végül jogerősen egy évi és kilenc hónapi börtönbüntetésre ítélte. Ám ő sem akkor, sem azóta nem kereste áldozatát. Nem hogy személyesen, de írásban és telefonon sem. Eltűnt. Talán nem végérvényesen, de nagyon hosszú időre. Mulasztását talán egyszer bepótolja. Az viszont biztos, hogy ha megtenné, Nándor megbocsátana neki. Így viszont nem tud. Ez teljesen érhető, hiszen tönkretette az életét. Nem szándékosan, de a végeredmény szempontjából mindegy. A tragikus sorsú férfiú többször elgondolkodott már azon, hogy mit mondana neki, ha találkoznának újra. Beszélgetésünk során bevallotta, hogy nem tudja. Elképzelhetőnek tartja, hogy talán meg sem ismerné. Sőt! Ez nagyon is valószínű. A tragédia bekövetkezése óta legnagyobb álma nem más, mint az, hogy újra tudjon járni. Bár több mint két évtizede próbálkozik ezzel, nem megy neki. És még sok minden más sem. Számára már az is nagy eredmény, hogy jobb kezével – sok év után – tud egyedül is enni, és a mobiltelefonját használni. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ugyan sok szám van a készülékében, de csak kevesen hívják.